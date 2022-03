Em pleno coração da cidade, o Clérigos Tasting Room volta a abrir portas, agora com uma nova entrada pela Rua das Carmelitas. Pertencente ao grupo The Fladgate Partnership, que detém as marcas centenárias de Vinho do Porto Taylor’s, Croft e Fonseca, o espaço reabre com uma carta de harmonizações e petiscos, que convidam a provar a versatilidade do Vinho do Porto, em conjugações de sabores doces e salgados.

Apostando num conceito “grab and go” para acompanhar o ritmo acelerado da baixa portuense, o Clérigos Tasting Room sugere várias combinações de Vinho do Porto com pastéis, servidas numa prática embalagem, para desfrutar dentro do espaço ou pelos vários miradouros e espaços ao ar livre da cidade, aproveitando a chegada dos dias de sol.

Clérigos Tasting Room

O leque das harmonizações celebra dois ícones gastronómicos da cidade: o Vinho do Porto e os pastéis com diferentes recheios, como Pastel de Maçã Caramelizada com Taylor’s 10 Year Old Tawny Port, Pastel de Laranja com Amêndoa com Croft Reserve Tawny ou Bolo de Bacalhau com Queijo da Serra Com Taylor’s Chip Dry Extra Dry.

O espaço ainda oferece diversas opções de Pastéis, como o de Bacalhau, de Abóbora, de Alheira, de Banana com Chocolate, de Maçã Caramelizada, de Nata ou de Laranja com Amêndoa. Somam-se ainda alguns petiscos, a partir dos 2,5€, como a Batata Frita (Doce ou não), os Snacks Jalapeño ou de Milho e os Palitos de Mozzarella, bem como o Bolo de Bacalhau com Queijo Serra e o Croquete de Arroz de Pato.

A acompanhar, uma vasta seleção de Vinhos do Porto das três marcas da casa – Taylor’s, Croft e Fonseca, com a possibilidade de provar, a copo, diferentes estilos, desde Portos de aperitivo, onde se incluem os refrescantes cocktails Taylor's Chip Dry White Port & Tonic ou Frozen Croft Pink Rosé Port até aos Portos mais encorpados, como Taylor’s Late Bottled Vintage Port 2014 ou Fonseca 10 Year Old Tawny Port. Há também uma seleção de vinhos, cervejas e bebidas espirituosas.

Aberto todos os dias, das 10h00 às 20h00, o Clérigos Tasting Room estende-se por parte do icónico edifício do Passeio dos Clérigos, contando com uma agradável e espaçosa sala interior e uma ampla esplanada.