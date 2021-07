Marisqueira algarvia Cais ao Mar celebra Dia da Ostra com oferta de vinho duriense

No Algarve, a marisqueira e cervejaria Cais ao Mar reabriu no início de junho, com nova morada. Em Albufeira, está agora no número 27 da Rua Almeida Garrett, onde outrora foi famosa a marisqueira Delícias do Mar, inaugurada em 1987 e emblemática destas lides durante mais de 20 anos. Não foi, por isso, ao acaso que o empresário e chefe mariscador César Lourenço elegeu este como local para esta nova partida, pós desaires provocados pela pandemia em 2020, ano em que viu o seu negócio parar.

Como forma de celebrar os produtos do mar, a marisqueira contará com uma oferta a 5 de agosto, data em que se celebra o Dia da Ostra. À mesa, quem optar por escolher uma tábua de dez ostras, sabe que poderá contar com uma garrafa de vinho Esteira branco DOC Douro, ideal para acompanhar mariscos.

Marisqueira Cais do Mar

Com 90 lugares, distribuídos por duas zonas exteriores e uma sala, e a funcionar de terça-feira a domingo, das 17h00 às 22h30, para jantares e em regime de take away, o Cais ao Mar Algarve tem uma oferta de mariscos, mas também de entradas, sopa, carnes, peixes e sobremesas.

No que toca aos mariscos, destaque para as tábuas, intituladas de “Ondas de Marisco”, em vários tamanhos, em função do número de pessoas: “Super Nova” (2/3), “Super Nova Elite” (4/5) e “Super Mega Elite” (8/9) –; para a diversidade de camarão, na origem, tamanho e modo de confeção; sapateira e santola; lagosta e lavagante; ostras; percebes e outros tantos. Nota para os arrozes, de marisco, de lavagante ou de lagosta, assim como a cataplana de marisco.

créditos: Marisqueira Cais do Mar

Há quatro opções de peixe: Prego de atum no caco, Bife de atum, Pica-pau de atum e Hambúrguer de peixe; assim como de carne: Prego do lombo, Bife do lombo grelhado, Bife Cais ao Mar e Pica-pau do lombo.

Voltando ao início, há queijo seco e presunto pata negra 5 Jotas para começar e, para terminar, nas sobremesas, Bolo de Chocolate e Cais Final, que inclui uma seleção de doces, entre eles alguns típicos do Algarve.

créditos: Marisqueira Cais do Mar

César Lourenço é o proprietário e o chefe mariscador do Cais ao Mar Algarve. Há uma mão cheia de anos, foi na arte de trabalhar o marisco que encontrou a sua grande paixão, dedicando-se a ela de alma e coração. Começou por dar uma ajuda na marisqueira Pesqueiro 25, em São Martinho do Porto, e rapidamente percebeu que seria esse o seu caminho, abrindo, um ano depois, o Pesqueiro 25 em Lisboa, já como sócio.

Cais do Mar Rua Almeida Garret, nº 27, Albufeira Contactos: tel. 289 508 838

Seguiu-se uma sociedade a dois no Cais ao Mar, em Lisboa, e, em 2019, a abertura do Cais ao Mar, no Algarve. César Lourenço tem agora uma visão mais abrangente deste negócio, com experiência marisqueira de fio a pavio: do mar à mesa. Confiança que o levou a abrir este “novo” Cais ao Mar a solo, em dias tão complexos como os de hoje. A sua experiência acumulada fá-lo acreditar a 100% neste projeto, que é mais do que isso, é um sonho tornado realidade. César está apostado em colocar o seu Cais ao Mar, em Albufeira, na rota das melhores marisqueiras do país.