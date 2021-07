Poke House tem novo restaurante em Lisboa e apresenta novidade para o verão

O novo restaurante na Avenida Infante Santo que se inspira no poke havaiano, embora com alma californiana, aposta numa decoração inspirada naquele estado norte-americano, através de elementos que remetem para arte urbana e fins de tarde na praia.

Paralelamente à abertura do novo estabelecimento, com 49 lugares no interior e 72 na esplanada, a Poke House anuncia o lançamento da nova bowl edição limitada: a “Summer Shades” com arroz castanho e salada, atum fresco e robalo, tomate cherry, manga, pepino, óleo de ervas de verão, molho de tomate red velvet, couve de beterraba e sementes de sésamo.

créditos: Poke House

Esta nova Poke Bowl estará disponível até 20 de setembro, nos oito restaurantes Poke House (Chiado, Strada Outlet, Atrium Saldanha, CascaiShopping, Centro Comercial Colombo, Miraflores, Comporta e Avenida Infante Santo) e através das plataformas de delivery: Uber Eats, Glovo e Bolt Food.

A nova abertura vem reforçar os planos de investimento da marca em Portugal, que em dois meses anunciou a abertura de três novos restaurantes, um deles fora da capital – o Comporta Kiosk.