As tendências para este verão e os 10 restaurantes mais reservados com a chegada do calor

Segundo os dados internos do TheFork, plataforma europeia de reservas online de restaurantes, presente em 22 mercados com mais de 80 mil restaurantes, o top 3 de cozinha mais procurada pelos portugueses este verão, tanto no site como na app da plataforma, tem sido a cozinha japonesa (sushi), seguida de peixe e marisco e, em terceiro lugar, os hambúrgueres.

Contudo, “é interessante verificar que, aquando da altura de escolher o tipo de gastronomia, desde a reabertura do comércio e restaurantes nacionais (a 5 de abril de 2021) que a cozinha portuguesa tem vindo a liderar a preferência dos consumidores nacionais, com 28% do total das reservas, mostrando que os portugueses se têm mantido fiéis às suas origens. À cozinha nacional segue-se a mediterrânica, com 14% do total das reservas, seguida da japonesa e italiana, ambas com 8% e, com 6%, a cozinha europeia”, refere o TheFork em comunicado.

ORDO BH Concept. créditos: TheFork

Face ao aumento da digitalização no setor da restauração, “devido à antecipação nas reservas, várias cidades sentiram uma grande evolução no mês de junho comparativamente a 2019 (mesmo período pré-pandemia)”, sublinha o TheFork. Através do website e app, a plataforma digital registou um maior crescimento de reservas em Almada e em várias cidades do Algarve e no Funchal, sendo que estas duas últimas zonas têm sido escolhidas como destino de férias por um grande número de portugueses.

Entretanto, o TheFork apresenta a tabela dos dez restaurantes mais reservados no mês de junho. “Esta seleção surge das reservas realizadas pelos consumidores portugueses que utilizam a plataforma, de acordo com as suas classificações, número de reservas e acessos aos perfis dos restaurantes no TheFork”, lemos no já referido comunicado.

Eis a tabela:

Al Garage - Lisboa

Il Vivaldi - Mediterranean Cuisine- Funchal

Espaço Funchal- Funchal

ORDO BH Concept- Porto

Café no Chiado - Lisboa

Mano a Mano- Lisboa

Jamie Oliver's Pizzeria - Lisboa

Topo - Chiado- Lisboa

Lenhas & Brasas- Porto

Pap' Açorda– Lisboa