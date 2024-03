"Este oásis de criatividade encontra-se num pequenino bistrô contemporâneo no coração do centro histórico de Viseu, comandado por João Guedes nos fogões e Anna responsável pela sala, possui uma seleção de vinhos sempre à altura para que te possas deleitar.” Assim é descrito o Flora, que fica no centro histórico de Viseu e é a casa do chef João desde 2020, quando decidiu regressar de Londres onde esteve seis anos, acumulando experiência nos restaurantes Tata Eatery, Sager+Wilde e Chiltern Firehouse (do chef português Nuno Mendes).

Aos pratos da chef Marlene Vieira, como Tártaro de lombo porco fumado, ervilhas e alho assado e Tramezzini de peixe e gamba da nossa costa, bottarga e açafrão, juntam-se clássicos do Flora como a polenta picante com pickle de funcho e as molejas, couve-flor, puré de leveduras e jus de frango.

Para casar com este repasto, o Zunzum convidou o produtor José Domingues para apresentar os seus vinhos Terrunho: "O fascínio e a paixão pela região que me viu nascer, a vontade de experimentar ensinamentos e recordações e o gosto pela partilha, levam a que coloque nesta marca, todos os sentimentos e sensações que as castas e a natureza me transmitem. Terrunho é o contexto. O vinho é a expressão a linguagem.” Para dar início a este pop-up, contamos ainda com a Martini para patrocinar o welcome drink.

Este é o quarto de 12 eventos a decorrer ao longo do ano para celebrar os sabores e ingredientes portugueses, apresentados com diferentes técnicas e espelhando a assinatura de cada chef convidado. Os menus são compostos por pratos de assinatura do convidado e criações da chef Marlene Vieira e os vinhos ficam a cargo de um pequeno produtor, convidado para apresentar as suas criações.

Todos os eventos têm um menu fixo com harmonização de vinhos e welcome drink incluídos a 85€ por pessoa. As reservas podem fazer-se pelo telefone 915 507 870.