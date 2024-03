Nascido em Coimbra e com ligação de berço à Beira Interior foi no Litoral que José Madeira Afonso cresceu. Contudo, as férias e verões eram passados em Souropires, terra de onde eram os pais, e foi daí que surgiu a sua paixão pelo vinho. Quando, por herança, as primeiras vinhas caíram na família direta, em 1994, produz o primeiro tinto. Um vinho produzido a partir de uvas de vinhas plantadas há pouco tempo e de vinhas velhas que existiam nos Mortórios. Muitos outros se lhe seguiriam sob a chancela Casa Atlas.

É tendo tudo isto em conta que o chef Executivo Tiago Silva vai desenhar à medida de um jantar (a partir das 20h40) de degustação, que vai incluir sete momentos. O jantar no hotel Hyatt Regency (Rua da Junqueira, n.º 63) terá a companhia dos vinhos de José Madeira Afonso, com a harmonização entregue ao sommelier António Lopes.

O alinhamento do jantar é o seguinte: Primeiro momento: Casas Altas - Riesling 2018 (Centeio, taramassala e sável; Coelho, erva príncipe e cereja; Milhos, queijo azul e maçã). Segundo momento: Casas Altas - Rufete 2020 tinto (Pimentos, ervilhas e nabos). Terceiro momento: Casas Altas - Chardonnay 2009 (Batata das beiras, bacalhau e alho selvagem). Quarto momento: Pão de massa mãe, manteiga das flores e azeite. Quinto momento: Casas Altas - Garrafeira Touriga Nacional 2013 (Presa de porco, couve e marmelo). Sexto momento: Casas Altas - Espumante Chardonnay 2018 (Soja, folha de ovo e amêndoa). Sétimo momento: Queijada de requeijão e Castanha e ovo.

O encontro a 28 de março conta também com uma masterclass (19h30 às 20h30), onde os participantes interagem com o sommelier e com o produtor de vinhos da região selecionada. Uma conversa em torno de castas, terroir, e carácter dos respectivos vinhos, que terá momentos de prova.

Este é o segundo evento, de um total de seis, que procura a ligação entre os vinhos e a gastronomia das várias regiões de Portugal, sendo a Beira Interior a terceira a ser celebrada neste formato (a Bairrada e o Dão foram as anteriores).

A iniciativa orça os 100€ por pessoa com as reservas a poderem fazer-se aqui ou pelo telefone 219 023 205.