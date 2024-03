As freguesias dos Olivais, Beato e Marvila têm vindo a tornar-se em três das novas zonas cool e atrativas da cidade, o que tem levado à conjugação da história de ambas as freguesias com a irreverência de novo espaços e negócios atrativos, que têm trazido novidades à agenda gastronómica de Lisboa. Assim, identificámos cinco cafés e restaurantes a descobrir entre os dois pontos, para todos os gostos e estilos:

Aquele Lugar que Não Existe: Fica na rua do Açúcar, não tem letreiro, ou redes sociais, mas encanta os seus visitantes que se tornam na sua maior e melhor promoção. Este restaurante que “não existe”, presenteia-nos com pizzas com sabores pouco comuns, cocktails e pratos indianos.

Little Dedé: Após o sucesso nas temporadas de verão do IDB rooftop, o chef Dedé tem agora uma oferta permanente no átrio do IDB Lisbon – Innovation & Design Building Lisbon: uma foodtruck que serve pequenos-almoços e almoços a residentes e visitantes do edifício. De sumos naturais, a croissants e saladas, são várias as opções criadas pelo chef brasileiro.

Mato: Aberto desde setembro de 2023, fica no 8 Marvila e disponibiliza desde entradas italianas a sobremesas . Os pratos são todos vegetarianos e assentes em alimentos orgânicos. Já o ambiente, remete para uma atmosfera botânica.

Café com Calma: Com uma decoração retro-chic, este café-restaurante conta com brunch ao domingo, pratos do dia e doces gulosos. É a escolha perfeita para quem quer iniciar o seu dia com um pequeno-almoço saboroso e calmo.

Factory Lisbon: Desde o café de especialidade do The Royal Rawness aos tacos vegan do Duro de Matar by Foodriders, a Factory Lisbon é mais do que um edifício de escritórios e pode ser uma opção para quem quer tomar o pequeno-almoço com café, experimentar bebidas alcoólicas com café, ou degustar comida mexicana à base de plantas, e muito sabor, ao final do dia.