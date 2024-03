Nesta quadra, as ruas enchem-se de cor e as pessoas pintam-se com tintas e pós coloridos. Cada cor tem um significado especial, como laranja para alegria, azul para calma ou rosa para o amor - até porque esta será também uma celebração de amor.

O festival indiano é comemorado durante cinco dias no JNcQUOI Asia, com um menu criado pelo chef Mário Esteves exclusivamente para esta ocasião. Música, atuação de bailarinas da Zariya Indian Performance Arts, danças tradicionais e contemporâneas indianas, decoração a rigor e oferta de flores recriarão a essência do festival das cores.

O menu permite escolher diferentes opções, começando pelas entradas sugeridas pelo chef: Batatas com alho e malagueta (12€), Frango Nimbu com chutney de abacaxi (15€), Bolinhos de Grão recheados com queijo (12€) ou Chamuça de Peixe e Camarão (14€). Para prato principal, as escolhas podem recair sobre Caril de Camarão Tigre (54€), Malai Kofta (24€), Peixe assado no tandoori (33€) ou, ainda, Kebab de frango e borrego (27€). No final, não poderiam deixar de ser sugeridas duas sobremesas típicas indianas: Gajar Halwa (11€) e Rasgulla (11€).

JNcQUOI Asia Avenida da Liberdade, nº 144, Lisboa Contactos: tel. 210 513 000; e-mail bookatable@jncquoiasia.com