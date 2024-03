Chefs em restaurantes com estrela Michelin, chefs da nova geração e internacionais, todos eles vão apresentar na pizzaria Jesus receitas originais, com produtos que caracterizam a sua cozinha. No dia de lançamento de cada pizza, o chef vai dar a cara na Jezzus. A participação na atividade requer a compra antecipada de bilhetes.

Esta ação, subordinada ao nome “What the Chef”, arranca a 4 de abril com o chef Zé Paulo Rocha e a sua “Pizza Eurico à moda da Bairrada”, com porchetta de barriga de porco temperada à moda da Bairrada, laranja, molho de leitão, batata frita, mozzarella fior di latte e bechamel da casa. Para finalizar, o doce da casa serve-se bem ao estilo da taberna do chef, com leite creme, areia de café e leite em pó, mousse de chocolate e espuma de serradura de bolacha Maria. A acompanhar a refeição a cerveja será artesanal, da marca Musa.

Jezzus Pizzaria Morada: Rua da Guiné, 1A, 1170-172 Lisboa Contactos: tel. 218 137 532



A 4 de abril, o chef Zé Paulo Rocha vai estar a dar serviço na Jezzus das 18h30 às 00h00. Os bilhetes podem ser adquiridos na 3cket.com, o que inclui uma entrada, uma pizza, uma sobremesa e uma bebida (32€). Do valor pago, 1€ reverte para a associação APAV, a causa que o chef escolheu apoiar.