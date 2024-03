Os dois clássicos da cozinha tradicional portuguesa, aqui preparados pelo chef Luís Gaspar, poderão ser saboreados no restaurante, no domingo de Páscoa, ou como encomendados para consumo doméstico, para finalizar no forno.

“O nosso cabrito, de origem nacional, é assado lentamente no forno, como manda a tradição. Perfumado com os aromas do tomilho e alecrim, apresenta-se tenro e suculento”, explica Luís Gaspar. “É acompanhado por arroz preparado no forno, enriquecido com enchidos regionais portugueses e os sucos da assadura do cabrito”. A dose para duas pessoas custa 40€. Quanto à sobremesa, com um valor de 15€, trata-se de “um típico folar doce pascal, aromatizado com erva-doce e canela, perfeito para partilhar com amigos e família”.

O Menu Tradicional de Páscoa Pica-Pau estará disponível para encomendas até ao dia 27 de março, diretamente no site. Já as recolhas, serão efetuadas no restaurante, no dia 31 de março, entre as 9h00 e as 12h30. Os clientes receberão também as instruções necessárias para finalizarem o prato em casa: basta terem um forno e seguirem, passo a passo, todas as dicas para a caramelização e empratamento perfeitos, fornecidos pelo chef Luís Gaspar e a sua equipa.

A par da possibilidade de take-away, quem preferir, pode também fazer o seu almoço de Páscoa diretamente no restaurante, onde além dos dois pratos especiais desta quadra, estará ainda disponível a restante carta do Pica-Pau.

As reservas podem fazer-se através do telefone 212 698 509 ou do site do restaurante.