“Cellar Door recebe” pretende levar ao Ribatejo chefs e outros profissionais do mundo vínico e gastronómico. Marcella Ghirelli e o seu projeto nómada de gastronomia, Cella, são os primeiros a tomar conta do restaurante Cellar Door (Rua Coronel Lopes Mateus, n.º 13, Vila Chã) ficando a chef responsável pelos almoços e jantares de sábado e domingo, dias 23 e 24 de março. Com o Cella, a chef brasileira assume a sua essência, que transporta para as suas propostas de sanduíches e tapas. Os pratos escolhidos – quatro tapas, três pratos principais e uma sobremesa - foram pensados para harmonizar com os vinhos Ode.

A par desta, a Ode Winery tem apostado em organizar outras iniciativas, de que é exemplo a exposição de arte da artista israelita Vered Brett, patente até 13 de abril, e as “happy hour OdeOn”, ambas no restaurante Cellar Door.

Construída pela primeira vez em 1902, a adega Ode Winery é uma das maiores da região do Ribatejo, tendo sido ampliada e completamente remodelada em 2000. As instalações da adega permitem visitar a destilaria e laboratório de vinhos originais. É dentro das suas instalações que se localiza o restaurante Cellar Door.

As reservas podem ser feitas através do contacto telefónico 243 142 209.