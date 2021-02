Para que a paixão à mesa não se perca em juras não cumpridas, os chefes de cozinha António Bóia e Mário Esteves, do restaurantes lisboetas JNcQUOI, prepararam uma dupla de menus que harmonizam a mesa com vinhos.

A primeira opção, o menu “Forever Valentines by JNcQUOI & Perrier Jouet”, é entregue pronto a consumir e é composto por Valentine’s Strawberry Sour e Spring roll de legumes, para a entrada, Entrecosto caramelizado com arroz salteado de caranguejo como prato principal e Biscuit de chocolate e frutos vermelhos para sobremesa. O menu inclui uma garrafa de Champanhe Perrier Jouet.

créditos: JNcQUOI

Para os enamorados que têm também uma paixão pela gastronomia, o menu “Forever Valentines by JNcQUOI & Herdade do Peso” requer um simples processo de finalização em casa. A proposta inclui Valentine’s Strawberry Sou e Cocktail de camarão com abacate como entrada, seguindo-se Chateaubriand e manteiga d’ervas e batata gratinada como prato principal e Biscuit de chocolate e frutos vermelhos como sobremesa. Proposta que inclui uma garrafa de Herdade do Peso Reserva.

Ambos os menus orçam os 120,00 euros (duas pessoas).

É ainda possível acrescentar a entrega de um ramo de flores. As opções podem recair sobre um ramo de tulipas, protea e eucalipto (30,00 euros) ou rosas, hipericão e eucalipto (35,00 euros).

As encomendas dos cabazes podem ser realizadas até às 12h00 do dia 13 de fevereiro através da plataforma do JNcQUOI at Home, por telefone (219 369 900) ou e-mail (athome@jncquoi.com).

Caso o menu inclua a oferta de flores, a encomenda terá de ser efetuada até às 20h00 de 12 de fevereiro.