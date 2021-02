Em 2021, o Dia dos Namorados será vivido de forma romântica no conforto de casa, sem passeios sob as estrelas, nem jantares em restaurantes frente ao mar. Como forma de celebrar o 14 de fevereiro à mesa, no recato do lar, os restaurantes Poke House propõem uma nova bowl dedicada ao Dia de São Valentim.

A “Passion Poke”, em edição limitada, combina Camarões vermelhos crus, abacate, couve-roxa, morangos e gengibre, sobre uma base de arroz branco e enriquecidos com molho de soja, azeite, sal e limão, amêndoas e sementes de sésamo.

Para o momento, a Poke House criou uma playlist dedicada ao amor: "Be my Valentine Passion", disponível no Spotify, um mix de grandes clássicos e sucessos.

A Poke House está disponível, entre 11 e 14 de fevereiro, em delivery, através das plataformas Uber Eats, Glovo e Bolt Food, a partir dos seus cinco restaurantes: Chiado, Strada Outlet, Atrium Saldanha, CascaiShopping e no Centro Comercial Colombo.