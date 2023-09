Francesinhas de Braga chegam a Lisboa com a assinatura do Camada

Fundado em Barcelos em 2018, o Camada centra a sua experiência gastronómica na afamada Francesinha do Norte. O novo restaurante Camada localiza-se no piso térreo do Cine-Teatro Turim, e dispõe de espaço interior, com 66 lugares sentados, e espaço exterior com uma esplanada coberta de 32 lugares, sem esquecer uma área dedicada às crianças, "Camada Kids", equipadas com lápis de cor e brinquedos didáticos. O design do espaço combina os estilos moderno e tradicional.

No Camada de Benfica, a estrela da casa é a Francesinha, o clássico pão de forma, queijo, salsichão e ovo estrelado a envolver o bife do lombo, bacon e chouriço. O molho especial, característico das Francesinhas à moda de Braga, é alaranjado, suave, mas complexo.

créditos: Camada

Mas nem só de Francesinhas se faz o Camada. O menu inclui uma série de outros pratos como bifes do lombo, bifes com molho de três pimentas, Salada de frango, hambúrgueres de novilho DOP, Hambúrguer de alheira, lombo em bolo do caco, BBQ Ribs com batatas fritas rústicas e Panadinhos de frango para os mais pequenos. A pensar nos mais gulosos, o Camada oferece ainda sobremesas caseiras, da Tia Xanda, como o Cheesecake de frutos vermelhos ou a Mousse de chocolate.

Camada Estrada de Benfica, n.º 723 A, Lisboa Contactos: e-mail geral@camada.pt

Os amantes de cerveja encontram no Camada uma seleção destas bebidas, incluindo a cerveja artesanal exclusiva da marca Camada, além de opções nacionais e internacionais.