Na nova ementa do Terraço Editorial não falta o Croquete de choco e o Arroz de polvo

Com uma enoteca que guarda mais de 190 vinhos, maioritariamente oriundos de pequenos produtores, as opções de pratos e petiscos no Terraço Editorial são desenvolvidas a partir de ingredientes locais e da temporada, pensadas para diversas ocasiões.

Para iniciar há que considerar o Pão de fermentação lenta e Tostas caseiras com azeite e sal (1,5 euros), ao lado do Creme de ervas e queijo batido (0,85 euros ou a Sopa de beterraba, maçã verde e queijo fresco (3,75 euros).

Para petiscar, o Terraço Editorial apresenta croquetes, como não podia deixar de ser, nas versões Croquetes de choco, com tinta de choco e pó de malagueta (8,85 euros) e Croquetes de pato, bacon e wasabi (9,25 euros). Ainda nos destaques, há a referir o Pastel de couve-flor, tremoço, ceboleto e ras el hanout (7,5 euros) a Batata frita com queijo derretido, alecrim e cebolinho (4,45 euros) e o Torricado de bacalhau fresco, pimento assado e gema (8,2 euros).

Terraço Editorial

Para partilhar, as tábuas em várias versões, incluem a Tábua de queijos portugueses D.O.P. pequenos produtores 100 g: (19,9 euros); 150 g:(24 euros) Tábua de enchidos portugueses D.O.P. pequenos produtores 100 g: (21 euros).

Servidos no pão “da casa” e acompanhados com batata frita com casca, o Hambúrguer de novilho, cheddar, com bacon e cornichons caseiros (12,4 euros), Hambúrguer de cogumelos-ostra, pasta de manjericão e lima, beterraba (11,5 euros).

Nos vegetais, como pratos principais: Salada de feijão-verde, pepino, hortelã, laranja e curgete grelhada (12,75 euros) Salada de tomate e fruta grelhada, queijo de cabra curado e romesco (13,50 euros) e a Quinoa com curgete, pesto de clorofila e caju (12,5 euros).

Terraço Editorial

Como opções de peixe, sublinhe-se o Arroz de polvo, nori, mexilhão, azeite verde e limão (14,25 euros), Atum, puré de raízes, legumes salteados e salsify (14,75 euros) e o Bacalhau fresco, puré de alho-francês, espinafres e azeitona (13,6 euros).

Terraço Editorial Rua dos Fanqueiros, n.º 276, Lisboa Contactos: tel. 912 027 876; e-mail info@terracoeditorial.pt

Para os que não dispensam a carne, a variedade vai desde a Perna de frango desossada com batata crocante e molho de churrasco (13,75 euros) à suculenta Barriga de porco com avelãs, endívias, aipo, molho kimchi e gengibre (14,1 euros) ao clássico Entrecôte de novilho, batata frita e milho grelhado, tomate assado e pak shoi (16,1 euros).

A finalizar em doce, nas sobremesas o destaque recai na eterna favorita Mousse de chocolate, azeite, flor de sal e bolacha de cacau (6,95 euros) a Fruta marinada grelhada, caramelo, mel e gelado de hortelã (5,65 euros) e o Pudim com crumble, creme de lima e suspiro de limão (6,1 euros).