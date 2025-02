No Dia dos Namorados, os casais poderão desfrutar de criações do chef, com mais de dez pratos que destacam a versatilidade das gambas, harmonizados com uma seleção de vinhos.

“As gambas vêm de criadouros sustentáveis e de águas frescas do Atlântico, garantindo qualidade, sabor e respeito ao meio ambiente. A seleção do ingrediente é o primeiro passo para pratos que preservam a essência do mar”, informa a equipa da marisqueira Gelo.

Entre as opções da ementa a provar ao longo do mês de fevereiro, destacam-se as Gambas grelhadas (14,90€), servidas com coentros, azeite, vinho e molho de alho, em uma combinação simples e aromática. A Paella de marisco (20,90€ - 1 Pax / 37,90€ - 2 Pax) com lagostim, lulas, camarão, mexilhão, pimento e ervilhas. Para os amantes de uma experiência mais robusta, a Cataplana João de Deus (45,00€ - 1 Pax / 89,00€ - 2 Pax) reúne lagosta, camarão, tomate, pimento, cebola e batata.

A Mariscada (159,90€) é um banquete para compartilhar, composta por lagosta, sapateira recheada, gambas Tigre, camarão, amêijoas à Bulhão Pato, tostas, manteiga e flores comestíveis. Outras opções incluem a majestosa Gamba Tigre grelhada (37,90€) e o Arroz Vaz de Camões (29,90€ - 1 Pax / 55,90€ - 2 Pax), com camarão, amêijoas, mexilhão, lulas, pimento e tomate, um prato que homenageia a tradição portuguesa com um toque contemporâneo.

Gelo Cervejaria e Marisqueira

Praça Dom Pedro IV 64, Lisboa Contactos: tel. 213 426 288

As sobremesas completam a experiência, entre elas, o Cheesecake rubi com frutos vermelhos (6,90€).

Os vinhos foram escolhidos para realçar cada prato: brancos minerais que acompanham preparações leves, rosés aromáticos que trazem um charme romântico e espumantes elegantes, ideais para brindar ao amor.