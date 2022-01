Em semana de contenção, os combinados da Mercantina chegam a casa com sabores mediterrânicos e asiáticos

Neste momento de contenção em que o apelo é para que se fique em casa, o Grupo Mercantina pensou em todos os que gostam de combinar sabores numa mesma refeição. A aplicação Uber Eats disponibiliza o Take The Box Burguer (Alvalade e Bistro 37) e o Take The Box Asiático (Alvalade) que permite, com um só pedido e com uma só taxa de entrega, escolher os sabores mediterrânicos que já existiam na Mercantina, assim como os mais recentes produtos orientais. As grandes apostas destas duas cozinhas são os combinados que juntam diferentes iguarias.

Pad Thai. créditos: Mercantina

Entre os combinados com sabor italiano, destaque para o “Combo 2x1”, que junta pizza margherita ou prosciutto cotto e funghi com um hambúrguer Take The Box ou um cheeseburguer e duas bebidas (refrigerantes, limonada e água), por 16,5 euros. Quem encomendar de Alvalade, pode substituir o hambúrguer por um risotto di funghi, uma lasanha ou um spaghetti alla bolognese, por 15,5 euros. Outra opção é o “Menu Mercantina para dois” (19,5 euros), que inclui focaccia de alecrim, pizza prosciutto cotto e funghi e spaghetti alla bolognese, além de duas bebidas (refrigerantes, limonada e água).

No que toca aos combinados com sotaque da Ásia (só Alvalade), os Dumplings, Baos, Noodles e Pad Thai são os sabores em destaque.

A primeira escolha é uma das mais difíceis e engloba três variedades de Dumplings: Dim Sum veggy, Shiu Mai de Camarão e Won Ton Frito de Pato Hoisin. Estas iguarias podem ser encomendadas em combinados de seis (dois conjuntos de três) ou nove unidades (três conjuntos de três).

Mercantina Alvalade Praça de Alvalade, nº 6B, Lisboa Contacto: tel. 217 960 313 Mercantina Bistro 37 Avenida da República, nº 37, Lisboa Contacto: tel. 919 134 014

O Take The Box criou o “Combo Bao individual” que inclui um Bao de frango ou vegetariano, crispy chips e chá de maçã e canela, o Combo Bao & Dumpling que junta Bao de frango ou porco, Dim Sum Veggy (três unidades) e chá de maçã e canela e o Family Combo Bao para quatro pessoas, que contempla também a opção de porco e bebida (refrigerante, água, limonada ou chá de maçã e canela), por 36,5 euros.

O Pad Thai (porco ou vegetariano) também tem direito a combinado, integrado com Bao (frango ou vegetariano) e bebida (refrigerante, água, limonada ou chá de mação e canela).