O Panettone da Gleba vai ser oferta em três restaurantes lisboetas do grupo Non Basta

Além de serem dois negócios jovens e com ADN 100% nacional, a Gleba e o grupo Non Basta encontraram outro ponto em comum: a herança italiana. Já a Gleba, pioneira na recuperação do pão de fermentação natural em Portugal, criou a sua própria versão do Panettone, um bolo tradicional da época de Natal de origem milanesa.

Assim, no Dia de Reis, o fim das refeições nos Pasta Non Basta (Alvalade e Avenidas Novas), no Memoria (Campo de Ourique) e no Provincia (Campo Pequeno) terá um sabor a Itália diferente do habitual. Será oferecida uma fatia de Panettone da Gleba a cada cliente, que pode escolher entre o Clássico, com casca de laranja confitada e passas, e o de Chocolate.

créditos: Grupo Non Basta

O panettone desenvolvido pela equipa da Gleba é feito com os ingredientes portugueses e demora 36 horas a ser confecionado, uma vez que recorre a um processo de fermentação natural. Esta característica permite que o bolo mantenha o seu miolo húmido e fofo, sendo mais facilmente digerível.

Os panettones, disponíveis no seu tamanho grande (24,99 euros) durante a época festiva e em tamanho médio no resto do ano (16,99 euros), estão à venda no site e em todas as seis lojas Gleba. Todos os restaurantes Non Basta são vizinhos de padarias da marca, situando-se a poucos minutos a pé uns dos outros. Do Pasta Non Basta Avenidas Novas à Gleba da Elias Garcia são cinco minutos, já do Pasta Non Basta Alvalade à Gleba de Alvalade são apenas dois. Do Provincia à Gleba da Elias Garcia demora-se três minutos a pé e do Memoria à Gleba Campo de Ourique são cinco.

As reservas podem ser feitas por telefone para o Memoria (210 998 366), para o Provincia (210 999 604), para o Pasta Non Basta Alvalade (215 846 772) ou para o Pasta Non Basta Av. Novas (217 979 214), ou através do email geral@grupononbasta.pt