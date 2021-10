Em noite de cozinha irrepetível, Vidago Palace Hotel recebe jantar com Vítor Matos e Tiago Bonito

O cozinheiro da casa, Vítor Matos, abre as portas do Salão Nobre para mais um Passion Cuisine, a iniciativa que criou para partilhar o restaurante do hotel com colegas nacionais e internacionais, trocar visões e influências.

Para o jantar de 30 de outubro, Vítor Matos convidou o chefe de cozinha Tiago Bonito, do Largo do Paço, restaurante com uma estrela Michelin, instalado no hotel Casa da Calçada, em Amarante.

créditos: O Apartamento

Pombo, foie gras, vieiras, abóbora, ervilha e borrego são alguns dos ingredientes que brilharão num jantar que terá o total de seis pratos, três da autoria de cada cozinheiro.

A acompanhar a refeição haverá o casamento vínico com os néctares da Quinta da Côrte. O jantar, com início marcado para as 19h30, contará com um cocktail de boas-vindas.

A refeição orça os 115 euros por pessoa, com as reservas a poderem fazer-se através do telefone 276 990 923 ou no site do hotel.