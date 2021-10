A nova vida do Mercado do Bom Sucesso traz muitas surpresas gastronómicas

O histórico Mercado do Bom Sucesso, no Porto, foi sujeito a obras de renovação, acompanhadas de uma oferta contemporânea de restauração. Classificado em 2011 como Monumento de Interesse Público, o edifício do mercado aloja agora 40 restaurantes e lojas, entre elas Munchie, Ris8tto, RT Foccacias by Reitoria, Forno do Leitão do Zé, Gelados Neveiros, Cremosi, Leitaria Quinta do Paço, Confeitaria Moura, Chocolates Arcádia, Cervejas do Mundo, Lado B.

créditos: Mercado do Bom Sucesso

Reunidos, estes espaços convidam os visitantes a uma viagem gastronómica a sabores como o bacalhau assado com broa, o arroz de tomate com bolinhos de bacalhau, as famosas pataniscas, a típica francesinha, o marisco, o presunto, os queijos e vinhos de várias regiões.

Aos pratos tradicionais juntam-se novos conceitos, alguns deles com abertura para breve como a Beher. A não perder, a doçaria local e conventual, representada no jesuíta da Confeitaria Moura, no éclair da Leitaria da Quinta do Paço, os gelados artesanais da Neveiros e da Cremosi e o chocolate da Arcádia.

créditos: Mercado do Bom Sucesso

O Mercado tem capacidade para sentar 299 pessoas no interior, sendo a reformulação do mobiliário e a criação de novas zonas lounge peças essenciais para uma melhor vivência do espaço. É ainda disponibilizado wi-fi gratuito e vários pontos de carregamento de baterias de telefones, tablets e computadores.

Inaugurado pela primeira vez em 1952, o Mercado do Bom Sucesso localiza-se no coração comercial e de negócios da cidade do Porto, junto à Rotunda da Boavista, bem perto da Casa da Música. O edifício é também a morada do Hotel da Música e da Fundação Manuel António da Mota, com a qual o Mercado estreita relações para se envolver numa programação cultural.

A nova vida daquele espaço resulta de uma parceria com a Mercado Prime, de Luisa Amorim, e a Sonae Sierra.

O Mercado do Bom Sucesso funciona de domingo a quinta-feira das 8h00 às 23h00; à sexta, sábado e véspera de feriados, das 8h00 às 24h00.