A cozinha do Via Graça, a cargo do chef Miguel Palma, criou um menu limitado com pratos que poderão ser saboreados apenas durante a Semana do Bacalhau. Este menu exclusivo, composto por sete sugestões, convida a uma viagem aos sabores mais tradicionais da cozinha portuguesa e a várias regiões do país, bem como algumas propostas menos convencionais e mais inusitadas, sem sair da Graça.

As propostas à mesa do restaurante lisboeta incluem os famosos Pastéis de Bacalhau (3 euros/unidade), equilibrando com a frescura de um Ceviche à Portuguesa (14 euros).

Já nos pratos principais, surge o Bacalhau à Minhota (32 euros), o cremoso Arroz de Bacalhau (29 euros) ou o Bacalhau à Zé do Pipo (32 euros).

Ainda dentro desta seleção especial, o chef sugere também uma das estrelas da ementa do Via Graça, o clássico e intemporal Bacalhau à Brás (28 euros) e a mais recente aquisição da carta permanente, o Bacalhau & Grão (29 euros).

Via Graça Rua Damasceno Monteiro, n.º 9-B, Lisboa Contactos: tel. 218 870 830/305; e-mail reservas@vgraca.pt

Todos os pratos que compõem este menu estão disponíveis entre os dias 17 e 22 de abril, ao almoço e jantar e as reservas devem ser feitas através do site do restaurante.