De Teixeira de Pascoaes a Maria Eulália e de Francisco Assis a Mário Cesarini, foram inúmeras as personalidades portuguesas que, ao longo dos quase 90 anos de existência do Café Bar São Gonçalo, em Amarante, marcaram, assiduamente, a vida e alma do espaço, situado em pleno coração da cidade.

Depois de três meses de obras de requalificação, o Café Bar São Gonçalo volta a abrir as suas portas à cidade, pela mão dos irmãos Miguel e João Pedro Antunes. Os novos proprietários vão fazer do café, integrado na lista de Cafés Históricos de Portugal, “casa para todo o tipo de eventos”.

O Café Bar São Gonçalo foi adquirido pelos irmãos Miguel e João Pedro Antunes no ano passado, depois de um desafio lançado pelo antigo proprietário, o empresário Maximino Silva, que o detinha desde 1969, ao qual responderam, prontamente.

Para este novo projeto, os proprietários decidiram apostar numa carta de vinhos, com propostas nacionais e internacionais, a par de uma ementa apostada em sabores que conjugam a portugalidade com outras latitudes gastronómicas. A cozinha conta com a presença da chef Ânia Robim, com 30 anos, natural de Coimbra, com um percurso profissional ligado ao Hotel Eurostars Oásis Plaza, na Figueira da Foz, ao restaurante DOP, do chef Rui Paula, no Porto, e ao Pestana Grand Hotel, no Funchal.