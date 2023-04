A nova dark kitchen lisboeta serve sushi, ramen e outros sabores japoneses

Em 2012, em Cascais, pelas mãos de dois sócios, nasceu o Sushíssimo. Diego Santos e Dayse Dutra juntaram-se para levar a cozinha japonesa à vila piscatória com o mote “a cada pedido, uma experiência única”. Agora, o restaurante, que teve a sua primeira casa em Cascais, apresenta-se em Lisboa com a sua segunda unidade da marca em formato de dark kitchen.

“O primeiro passo é abrimos apenas para delivery, em formato de dark kitchen e, depois, seguimos para a loja física. Vamos conhecer o público e a cidade de Lisboa e, em breve, começaremos a receber o nosso público na nossa loja” afirma Diego, sócio da casa.

A ementa conta com todos os sabores já disponíveis em Cascais e, como best seller, os combinados conhecidos pelo público e os pratos da culinária nikkei. Há ainda ramens, na ala quente, e noodles. Entre as novidades, um menu completamente focado na primavera e verão, estações que se aproximam e pedem preparações mais frescas, mas sempre saborosas.

créditos: Maria Mattos

Se ainda não conhece a casa, vale apostar nas Vieiras no Shitake (17 euros) flambadas em saké. Nas entradas frias, o Tiradito de salmão (9 euros) é servido em molho ponzu, azeite e pérolas de trufas. Nos sushis, o Combinado do chef 02 (45 euros) serve duas pessoas e muda diariamente. Nele são servidos sushis e sashimis num twist ocidental, selecionados pelo chef. Já os principais, Yakisoba (13,5 euros/12 euros) - noodles refogados com legumes num molho especial e saborosos servidos na versão de carne de vaca, frango, camarão ou vegetariano; os ramens também são opções para as temperaturas mais amenas.

Sushíssimo Rua Alexandre Herculano, n.º 11, Cascais Contactos: tel. 913 320 732

As encomendas podem ser feitas através das aplicações como a Uber Eats, Glovo, Bolt Food ou no próprio site da casa. Há ainda a opção de take away.