Situado na Rua António Maria Cardoso, em Lisboa, o novo espaço, que também vai servir jantares, tem interior minimalista, plantas, muita madeira e um menu que privilegia a cozinha saudável sem nunca esquecer as opções vegan.

“O Fauna & Flora nasce do sonho de ver as pessoas felizes, a comer num espaço onde se sintam ligados à Natureza e à simplicidade dos materiais e objetos reutilizados na decoração. Entrar a sorrir e sair com um sorriso ainda maior depois da sua refeição”, explica Joana Faria, dona do Fauna & Flora.

A carta prima pelo “all day food” e inclui bowls, sopas, tostas em pão de fermentação lenta, mini hambúrgueres, panquecas e bagels recheados. Para beber, há sumos naturais, cocktails com e sem álcool, além de chás e infusões.

“Para o menu noite, mantemos o sazonal, fresco e caseiro como premissas principais e criámos tanto possibilidades para partilha, como pratos que serão uma experiência de jantar perfeita. Temos também uma carta de cocktails e vinhos que serão o complemento ideal”, conclui.

Fauna & Flora Chiado Rua António Maria Cardoso, n.º 58, Lisboa Contactos: tel. 927 595 438; e-mail ola@faunafloralisboa.com

No Fauna & Flora, o brunch não tem restrição de horários, dias ou menu. Está disponível de manhã à noite. Está localizado em Santos, nos Anjos e no Estoril.