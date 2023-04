A cozinha do restaurante L14 aposta em pratos típicos da gastronomia portuguesa com um toque de sofisticação, com uma ementa que contempla sete opções de entradas, cinco pratos de peixe, cinco de carne, três opções vegetarianas e quatro sobremesas.

Nas entradas, destacam-se o Mil-folhas de cavala fumada e tapenade, o Ravioli de pato e figo com magret fumado e caldo de cogumelos, ou as Gambas fritas com tostas. Nos pratos de peixe, destaque para o Bacalhau confitado com ovo crocante com açorda de alho e poejo, o Pregado com xerém de mariscos, o Peixe galo com cabidela de choco, ou o Wellington de corvina com esparregado.

Na secção de carnes, chamam a atenção o Acém grelhado com chip‘s e salada de agrião e molho bearnês, o Cachaço de porco com batata grelhada, espargos e molho de pickles, ou o Chambão de borrego com cerveja preta e puré de batata-doce. Na secção de pratos vegetarianos, destaca-se o Arroz cremoso de míscaros e espargos com queijo da ilha. Para sobremesa, o Fondant de figo com gelado de melosa e poejo é um prato emblemática do L14.

créditos: NAU Salgados Dunas Suites

Com a reabertura do L14, retorna também o brunch de domingo do restaurante, ideal para aproveitar a dois, em família ou entre amigos. Até 25 de junho, todos os domingos, das 12h00 às 15h00, o L14 oferece um buffet variado de pratos frios e quentes, assinados pelo chef Vítor Monteiro.

A secção de frios inclui frutas frescas, queijos, carnes frias, iogurtes caseiros, salmão fumado e guarnições. O balcão oferece folhados, brioches, pães de leite, bolo caseiro, bola de Berlim, donuts, cereais, fatias douradas, frutos secos, sementes e quiche de espinafres, bacon e queijo. As opções quentes contam com cogumelos salteados com ervas, bacon crocante e salsicha fresca com ervas. A oferta evidencia ainda o Wellington de bochecha de novilho, frango Benedict, diversos Bowls, ovos Benedict e tosta de abacate.

O brunch de domingo do L14 tem o preço de 27 euros para adulto e 13,5 euros para crianças entre os três e os 12 anos.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 289 244 780 ou e-mail salgadosdunas@nauhotels.com