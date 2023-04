Em Lisboa, um grupo de anfíbios promete boa comida e muita animação

É junto ao rio, numa localização central da capital portuguesa, que os Anfíbios se estabeleceram. Se é ao longo da Doca da Marinha que se estendem os três quiosques batizados pelas obras do Artista Julião Sarmento (os Anfíbios Vermelho, Amarelo e Azul), é numa das pontas da doca, do lado do Terreiro do Paço, que se encontra o restaurante o Anfíbio que entre a terra e o rio ergue a obra do aclamado arquiteto Carrilho da Graça, responsável por todo o projeto de reabilitação da Doca da Marinha.

Com três estrelas Michelin no caminho, Miguel Rocha Vieira aceitou o desafio de regressar a Portugal para assumir a liderança gastronómica desta família de Anfíbios, prometendo não esquecer o enorme património gastronómico do país.

créditos: Divulgação

O Anfíbio Azul, boémio e conhecedor da boa gastronomia, representa a água, a relação com a cidade, o rio e o mar e, assim, este quiosque serve o que a costa dá: marisco e peixe fresco. O Amarelo, como símbolo da luz do sol, que representa o nosso país, tem petiscos portugueses e muita música, para partilhar. Já a Vermelho, cor da paixão e terra a terra, simboliza o calor do bom acolhimento português e tem como especialidades, a comida vegetariana e brunches ao longo de todo o dia. Todos estes espaços contam com serviço de mesa e os preços médios de uma refeição poderão variar entre os 15 e os 25 euros, dependendo do quiosque escolhido.

créditos: Divulgação

O Anfíbio líder da família diferencia-se por ser o primeiro restaurante em Lisboa com acesso direto a barco. O menu do Anfíbio espelha a preocupação do chef e de toda a equipa com um consumo sustentável e responsável de produtos frescos, sazonais e locais. O Bravo do Ribatejo, bem como outros peixes da temporada, o Brás Anfíbio, o Porco Milanesa e a Tarte de Queijo são algumas das estrelas da carta.

Seguindo a tendência das principais cidades europeias, esta família de Anfíbios vai além da gastronomia e aposta numa programação cultural e musical eclética, que pelas mãos dos curadores Joaquim Quadros e Kevin Guieu trará ao restaurante noites de música que se estendem até às três da manhã todas as quintas, sextas e sábados já a partir de 4 de maio.

Nos quiosques, os vários sunsets com bandas e DJ de todas as partes do mundo já acontecem e são de entrada gratuita, prometendo muita música e animação até outubro.

As reservas para o restaurante poderão ser feitas diretamente no site e/ou por via da plataforma The Fork. Nos quiosques, o funcionamento será por ordem de chegada.