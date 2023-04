É no coração da capital, na Rua de São Bento, na porta com o número 202, que encontramos O Jardim, espaço que a 28 de abril apresenta o conceito "Música no Jardim", tendo por convidado, nesta sessão inaugural, o jovem músico-violinista Luís Matos de Almeida. Do seu reportório destacam-se alguns sets com DJ acompanhado de violino.

Estão já previstos novos momentos do conceito, sempre às sextas-feiras, e ao longo do mês de maio, entre as 20h30 e as 23h00.

Ainda neste contexto, O Jardim selecionou os quatro pratos que melhor se conjugam com a estação do ano: Bugs Bunny (tarteletes de cenoura, óleo fumado, pickles de cenoura, ervas do Jardim e caramelo de coelho); Ervilhas à colher (ervilhas, queijo-fresco, espinafres, nozes, óleo de salsa e bimis no carvão), Alfacinha de coração (coração de alface no carvão, mel, especiarias e avelãs) e Dama e Vagabundo (esparguete e caviar de algas).

O Jardim é tendencialmente um espaço de encontro para todos os elementos. É um encontro de plantas, legumes, raízes e fungos, mas onde cabem também a carne e o peixe.

As reservas podem fazer-se através do telefone 213 961 529.