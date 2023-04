Com muito “Gusto” há uma nova pizzaria para conhecer em Cascais

Quando Carlos Tê, escreveu, nos anos 1990, “As Regras de Sensatez” e a frase “Nunca voltes ao lugar onde foste feliz, por muito que o coração diga, não faças o que ele diz”, na música imortalizada por Rui Veloso, teve apenas em conta as questões do coração. Porque se o barómetro for o estômago, vamos querer sempre voltar a lugares onde fomos felizes a comer.

Regressamos à Casa da Guia, em Cascais, mas desta vez para conhecer o Gusto, uma nova pizzaria com a mão de Magda Monteiro, a Magui, do Paladar da Guia, que tem agora a companhia do filho Diogo Leste, nesta aventura gastronómica. Magui, que já tem mais de três décadas de experiência no mundo da restauração, e Diogo foram buscar o chef pizzaiolo siciliano Roberto Mezzapelle, campeão europeu de pizza clássica acrobática e co-fundador da Acrobatic Pizza World, que em Portugal passou pelo Refeitório do Senhor Abel, de Chakall. “Conheci o chef Chakall na Alemanha, num jantar. Ele fez-me uma proposta porque queria abrir uma pizzaria. ‘Portugal? Não sei!’, disse-lhe. ‘Vamos ver”, respondeu-me. Cheguei a Portugal, estava sol, muito calor. Tinha deixado a Alemanha com dois ou três graus. Aqui estavam 17 ou 18 e pensei ‘está tudo bem, é isto que eu preciso’!”.

Magui e o chef Roberto. créditos: ©Victor Machado/Bluepeach

A ideia do Gusto é recriar um ambiente de “Little Sicily”, naquele que é um dos locais mais emblemáticos de Cascais, com uma ampla vista para o oceano e com a esplanada que convida a ficar nos dias que começam a ficar cada vez mais longos.

A incursão no mundo das pizzarias não é uma novidade para a empresária que chegou a ter uma há mais de 30 anos. Este espaço é aliás, uma vontade antiga de Diogo em (voltar) a ter uma pizzaria, em jeito de homenagem ao pai, o jogador de hóquei e campeão do mundo em 1982, José Leste. Numa das paredes do restaurante vislumbramos uma fotografia de José Leste ao comando de um forno, em jeito de pizzaiolo. “Vivemos em Itália durante um ano e meio, o pai do Diogo era um grande jogador de hóquei em patins”, explica-nos Magui. Diogo Leste nasceu em Itália, em Viareggio, perto de Pisa, no período em que o pai jogava no CGC Viareggio e a ligação à gastronomia italiana sempre acabou por estar presente.

O chef Roberto Mezzapelle e Diogo Leste. créditos: ©Victor Machado/Bluepeach

De acordo com Magui, o facto de ter vagado um espaço na Casa da Guia, onde além do Paladar da Guia, tem ainda a exploração de uma pastelaria, ajudou a concretizar o sonho de Diogo Leste, pois era o “sítio certo”. Roberto Mezzapelle foi bastante recomendado e fechou-se a parceria. A abordagem artesanal do chef propõe uma viagem pela gastronomia do sul de Itália, mais precisamente da Sicília.

“Não é fácil fazer cartas de restaurante”, explica-nos Roberto Mezzapelle, mas “criação não me falta. Não é muito difícil para um italiano criar um prato”, assume o chef que começou na juventude a trabalhar na pizzaria da família, seguindo os passos do pai e do avô. No Gusto quer “voltar um bocadinho atrás e explorar o passado da comida caseira”, acrescenta em relação à carta, que tem o seu ADN gastronómico: utilização do método antigo de fermentação de massas e produtos, para já, 100% italianos. Há o desejo por parte do chef em pegar em alguns produtos portugueses e trabalhá-los de modo a valorizá-los, como farinha específica para pizzas ou leite de cabra para fazer mozzarella. “Não é que em Portugal não existam produtos bons, mas se queremos fazer as coisas de forma original, tem de ser com ingredientes originais”, assume o chef.

Pizza Gusto (molho de tomate, mozzarella, cogumelos porcino, bacon, scamorza fumada e pão ralado, 23 euros), gnocchi 4 formaggi (gorgonzola, parmesão, provola e scamorza fumada, 15 euros) burrata parma (salada ibérica, burrata, tomate cherry e presunto de parma, 16 euros) e tagliatelle gamberie zucchine (camarão, curgete, natas, parmesão e salsa, 17euros) parecem ser os best-sellers, num momento em que o restaurante ainda está a dar os primeiros passos e a recolher feedback dos clientes. “Esta é uma carta que criei para começar. Mas quero introduzir outros pratos futuramente”, assume o chef, que diz ainda que gosta de criar os seus próprios pratos e não seguir apenas receitas tradicionais.

A carta está dividida entre antipasti, pizza, pasta e dolci, com uma opção especial para Bambini, a secção das crianças.

Destaque ainda para o rolle vegetariano (mozzarella, legumes grelhados, ricotta, tomate semi­ seco e pecorino romano, 12 euros), rolle vulcano (mozzarella, salame picante, nduja, ricotta e orégãos, 14 euros), nos antipasti, 11 pizzas, entre os 16 e os 23 euros, e clássicos das sobremesas italianas como panna cotta (6 euros) ou tiramisu (8 euros).

Há ainda lugar para uma carta de cocktails de autor, “al gusto” dos clientes, como o Gusto (13 euros), à base de limoncelo, a fazer as honras da casa, mas também encontra os clássicos caipirinha (10 euros), aperol spritz (10 euros), pisco sour (12 euros) ou margarita (12 euros).

O SAPO Lifestyle esteve no Gusto a convite do restaurante.