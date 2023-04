Quem é a mãe que não gosta de um bom restaurante italiano? No Porto, mais precisamente dentro do Hotel PortoBay Teatro, o chef Nuno Miguel comando o leme do Il Basilico (preço médio de 19 euros), oferecendo deliciosos risotos, tortelini, raviolis e, como especialidade, pizzas confecionadas num forno a lenha.

As fãs de comida japonesa poderão deleitar-se com as propostas do restaurante Terra (preço médio de 40 euros), um dos mais conceituados da cidade do Porto, graças à fusão das gastronomias típicas do Ocidente e do Oriente. Membro da seleção do Guia Michelin e da seleção Insider do TheFork, o espaço liderado pelo chef Camilo Jaña garante pratos e um serviço de qualidade por um preço médio de 40 euros.

Ainda no Porto, e igualmente parte da seleção Insider, o restaurante Vogue Café (preço médio de 35 euros) é considerado o espaço mais chique da cidade Invicta. Com o seu ambiente moderno, sofisticado e elegante, possui um menu que representa o melhor da cozinha contemporânea europeia.

Descemos até Lisboa e encontramos o restaurante Federico (preço médio de 35 euros), inserido no histórico Palácio Ludovice Wine Experience Hotel, onde o chef Ricardo Simões trabalha a gastronomia portuguesa revisitada com apontamentos internacionais. As mães menos afoitas a arriscar vão ficar satisfeitas com a atmosfera acolhedora e os sabores tradicionais, de que são exemplo o Bacalhau Confitado e o Leitão Assado, aqui com um toque especial.

Não esquecendo as mães lisboetas que têm a cozinha japonesa no coração, o TheFork também sugere um restaurante para elas na capital. No Nómada Avenidas Novas (preço médio de 28 euros), o chef Francisco Bessone cruza o sushi tradicional com o de fusão, servindo-se de ingredientes frescos e variados.

Para as mães que acompanham programas de culinária na televisão, o melhor presente poderá ser levá-las ao Fuel Restaurant & Bar by Chakall (preço médio de 30 euros), em Monte Gordo, onde a estrela de "Os Amigos do Chef" convida a degustar os sabores do mundo, dando destaque aos produtos típicos do Algarve.

E como já vivemos temperaturas dignas de verão, o TheFork sugere uma refeição antes ou após um dia de praia no Sem Espinhas (preço médio de 20 euros), em Castro Marim. Para não interferir com possíveis mergulhos, este restaurante por cima do areal serve opções mais leves, tais como saladas, mas as especialidades são os pratos de peixe e marisco, como a Açorda de Bacalhau e Gambas, a Cataplana de Peixe e Amêijoas e o Arroz de Lingueirão.

Mães indecisas, que nunca sabem o que escolher da carta? O TheFork dá uma ajuda e propõe uma visita ao restaurante Alameda (preço médio de 30 euros), em Faro. Aqui, o chef Rui Sequeira prepara menus de degustação predefinidos, com vários pratos inspirados na cozinha portuguesa moderna. Outro ponto a favor é o facto de pertencer à seleção do Guia Michelin e do TheFork Insider.

Na Madeira, quase todos os locais contam com vistas de cortar a respiração. É o caso do restaurante Three House (preço médio de 35 euros), integrado num hotel do Funchal com o mesmo nome, que quer fazer os seus visitantes sentirem-se em casa. Aninhado sob o alpendre, o espaço apresenta um menu criado pelo chef Maurício Faria, que combina ingredientes madeirenses frescos do mercado, com uma fusão de sabores mundiais.

Também no Funchal, o restaurante Gavino surge com um conceito gastronómico aprimorado, em que a particularidade é o menu “made by you”, isto é, os clientes têm a oportunidade de escolher os ingredientes e os acompanhamentos do seu prato. Para além de já ter um preço médio muito convidativo (16 euros), é ainda possível reservar este restaurante através do TheFork com 30% de desconto sobre a ementa, exceto menus e bebidas.

