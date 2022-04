O Maestro Pizzaioilo, Gennaro Langella, nasceu em 1981, em Nápoles, numa família com quatro gerações de pizzaiolos. Começou apenas com 13 anos a dar os primeiros passos no mundo da cozinha, na histórica pizzaria da família, e durante a sua carreira de quase 30 anos já trabalhou com inúmeros chefs de renome da cozinha napolitana, como Gaetano Fazio, Antonio Starita, Salvatore Santucci, Enzo Esposito - filho de Gaetano Esposito e reconhecido como o "cavaliere della pizza" na Itália -, Guglielmo Vuolo, Salvatore de Rinaldi, entre outros. É também formador da Associazione Verace Pizza Napoletana e, curiosamente, foi a dar formação que conheceu Pedro Azevedo, responsável pelo projeto da capital.

"A Associação Verace Pizza Napoletana é uma das mais antigas de Nápoles, desde 1984 conta com mil pizzarias membros em todo o mundo, cinco delegações e seis escolas em todo o mundo: Itália, EUA, Brasil, Austrália, Japão, e a mais recente na Polónia, onde realizei o primeiro curso de formação inaugural em 2019. O curso de formação destina-se a pessoas que querem aprender o básico de como fazer a verdadeira pizza napolitana da forma mais autêntica e, claro, têm diferentes opções de curso de formação", explica o chef.

O M'Arrecreo apresenta uma ementa repleta de pizzas de massa fina cozinhadas. O restaurante detém um forno Di Vicino que atinge temperaturas de 500 ºC, construído com pedra de origem vulcânica - e promove uma verdadeira viagem a Itália sem sair do assento. A cozinha está à vista de todos os clientes e de lá saem as pizzas quentinhas feitas com ingredientes frescos e escolhidos com o maior rigor para garantir os sabores clássicos das criações originais do espaço.

Com o novo maestro na cozinha a ementa também irá sofrer alterações. Entre as novidades encontramos a Parmegiana de Melanzana (9 euros), um prato típico do sul de Itália com inspirações da zona, mas com o twist napolitano que o novo chef traz. Há também a Bruschetta de queijo de cabra (3,5 euros), uma bruschetta com molho pesto caseiro, queijo de cabra e tomates datterino assados ao forno em baixa temperatura.

"Por um acaso, depois de algumas tentativas e com nenhuma intenção, juntei a bandeira de Itália em alimentos tão saborosos, o verde representa o pesto, o vermelho dando cores do tomate e o branco do queijo chévre", conta Gennaro Langella.

M'Arrecreo Rua de São Pedro de Alcântara, 35, Lisboa Contactos: tel. 910 599 555; e-mail geral@marrecreo.com

Para os amantes de salada existem também novas opções como a de Abacate (11 euros), uma salada fresca que brinca com a fusão de cultura com a mozarela de búfala de Campana com o abacate do Sul da América, nesta combinação ainda tem tomates datterino temperados com açúcar mascavado, flor de sal, azeite, tomilho , louro e balsâmico, assados ao forno em baixa temperatura por uma hora.