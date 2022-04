Morango com arroz negro, um dos casamentos inesperados dos novos cocktails do Monkey Mash

O tema do novo menu no Monkey Mash foi batizado de “Unknown Flow” com cada cocktail a emparelhar dois ingredientes principais: um bem conhecido – o flow – outro desconhecido – o unknown. “O mais surpreendente vai ser a combinação de ingredientes. Um exemplo: o cocktail In The Dark tem morango, um fruto comum, mas também arroz negro, mais invulgar”, explica Paulo Gomes, um dos bartenders mentores do projeto Monkey Mash.

Contas feitas, o novo menu apresenta 16 novos cocktails, acrescido de um cocktail que permanece do menu anterior. A inspiração continua a remeter para o continente asiático, mas com detalhes de outras culturas (Médio Oriente, México). “Nos menus anteriores exploramos a América do Sul, pelo que neste decidimos fazer um desvio para a Ásia e para a diversidade de sabores que esta zona nos permite explorar em termos de cocktails”, acrescenta Paulo Gomes.

créditos: Tiago Maya

Acompanhando o que se passa no resto do mundo, a preocupação com a sustentabilidade e o desperdício também existe no mundo da cocktelaria. Daí o sucesso do “Flashy Flashy”, o único cocktail que permaneceu do menu anterior. “É zero waste e o nome é provocatório. Remete para uma preocupação cada vez mais transversal em todas as áreas”, refere Paulo Gomes.

Em termos de tendências, Paulo aponta a simplicidade: “nada de copos muito rebuscados nem demasiados elementos decorativos nas bebidas”. Algo que sempre esteve na essência do Monkey Mash foi a associação à arte pelo que este menu ficou a cargo de Mayüka, fotógrafo e amigo da casa. “Este menu pode ser lido da forma tradicional, com a escolha feita com base nos ingredientes, ou apenas através da ilustração, o que constitui um elemento de surpresa para o cliente. Temos muitos clientes a optar pela segunda opção, que prova a confiança que têm em nós e justifica o facto de serem frequentadores recorrentes do nosso espaço”, remata Paulo.

Monkey Mash Praça da Alegria, nº 66B, Lisboa Horário: terça-feira a sábado das 18h00 à 1h00

Numa sala que se tornou mais pequena e acolhedora, com a presença do bar Red Frog numa zona paralela deste espaço, há apenas lugares sentados e podem acompanhar-se os cocktails com petiscos do mundo – guacamole, húmus, quesadillas, tempura, tacos – e ouvir-se boa música, de preferência na companhia de quem faz da partilha modo de vida. É este o mote para saborear os “novos fluxos” de cocktails do Monkey Mash.