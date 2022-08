Em Lisboa, “O Lobo Convida” para um jantar preparado a quatro mãos

O chef Hugo Guerra abre as portas do restaurante Lobo Mau, para receber o seu amigo Leandro Mesquita, chef de cozinha no San Paolo – Pizza Bar, em Madrid. Na quinta-feira, 11 de agosto (19h00), a mesa apresenta um menu dividido em seis momentos – entradas, pratos principais e sobremesas que contará com a harmonização de vinhos pela enóloga Inês Carrão (Sabe Vinho).

Os dois chefs prometem um menu criativo influenciado pelas suas experiências e origens. Os amigos e colegas de trabalho decidiram não revelar grandes detalhes de cada prato, prometendo uma dança de ingredientes que viajará entre Portugal, Espanha e o Brasil com direito a passagem por Itália.

Chef Leandro Mesquita

Este pop-up quase a meio de agosto surge com a oportunidade de juntar Hugo e Leandro e poderem celebrar a sua amizade e fazerem juntos o que mais gostam de fazer: cozinhar. Hugo e Leandro conheceram-se pelas cozinhas de Lisboa. “Hugo, um português com a cabeça para a frente e um coração gigante”, como o define Leandro. Já Hugo Guerra define o colega e amigo como “uma pessoa extrovertida e com fome de cozinhar”. Os dois já desenvolveram conceitos e receitas juntos, mas a vida levou-os a destinos diferentes. Depois de algum tempo sem se verem, mas sem nunca perderem o contacto, decidiram aproveitar a passagem de Leandro pela capital para cozinharem juntos, abordando técnicas italianas, sabores brasileiros e produtos portugueses, numa fusão de sabores e culturas.

Lobo Mau R. Pascoal de Melo, n.º 71A, Lisboa Contactos: tel. 911 081 498; e-mail info@lobomaurestaurante.com

O jantar tem um valor de 45 euros por pessoa, sem bebidas, sendo a harmonização de vinhos opcional. Os lugares são limitados e as reservas devem ser efetuadas através do telefone 911 081 498.