Por hora, as viagens ainda vivem no campo dos sonhos, o que não invalida que nos possamos aproximar de outras geografias através das cozinhas locais. Em Lisboa, as Empanadas do Maxi, com loja no Príncipe Real, levam-nos até à mesa argentina.

Com recheios típicos da América do Sul, concretamente do país que as inspiram, as empanadas que, entre outros recheios, contam com carne de vaca, frango, atum, cebola e queijo, muito molho Chimichurri, preparam uma Happy Hour para descontrair ao fim do dia.

Desta forma, quinta-feira, 8 de abril, das 18h30 às 20h00, quem passar pelo Príncipe Real e visitar as Empanadas do Maxi, pode levar três empanadas (há nove sabores diferentes) por 6,50 euros e comprar duas imperiais e receber ainda uma grátis.

As saudades da Argentina e das empanadas da sua avó foram o ponto de partida para uma viagem gastronómica que culminou nas Empanadas do Maxi. Com a ajuda de alguns segredos de família e as receitas caseiras “lá de casa”, Maxi foi para a cozinha meter literalmente as mãos na massa. Foi então que chegou à receita da massa que está na base das suas empanadas.

Empanadas do Maxi Rua de O Século, nº 226, Lisboa Contactos: Tel. 937 716 025

Para além da venda no estabelecimento, as empanadas encontram-se disponíveis para encomendas online.