Disponível nos restaurantes dos hotéis Vila Galé em Portugal (exceto no Vila Galé Douro Vineyards, Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Sintra e Vila Galé Collection Palácio dos Arcos), ao longo deste ano, as especialidades à mesa incluem a Francesinha (janeiro), Bacalhau espiritual (fevereiro), Alheira frita com grelos (março), Arroz de tamboril (abril), Ervilhas com ovos escalfados (maio), Atum à algarvia (junho), Secretos de porco grelhados com limão e esparregado (julho), Choco frito com batata salteada (agosto), Bacalhau à Brás (setembro), Migas com carne de porco (outubro), Massada de robalo com camarão (novembro), Arroz de polvo à algarvia (dezembro).

“No grupo Vila Galé, estamos cada vez mais empenhados em divulgar as iguarias portuguesas mais típicas porque essa é uma forma de promover os produtos regionais que temos e que tornam a nossa gastronomia única, desde os vinhos, aos azeites, queijos, enchidos ou até vegetais”, explica o diretor de alimentos e bebidas do grupo Vila Galé, Miguel Santos.

É possível experimentar o prato do mês ao almoço ou ao jantar. O preço é de 12 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.