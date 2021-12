Alma (duas estrelas Michelin). Lisboa

Henrique Sá Pessoa

Henrique Sá Pessoa que recentemente foi considerado o 38.º melhor chef do mundo no Top100 “The Best Chef Awards”, não esconde o orgulho e satisfação por terem conseguido manter o restaurante ao nível que ele merece: “este foi mais um ano atípico, mas sentimos que desta vez a recuperação foi mais rápida, o que nos permitiu voltar a ter um menu mais complexo, com mais momentos e uma alteração de carta mais arrojada. Para a equipa, é uma grande motivação perceber que conseguimos manter e até elevar a fasquia. São distinções como esta que nos permitem continuar a sonhar em dar passos ainda mais ambiciosos”.

créditos: Amuse Bouche

Il Gallo D´Oro (duas estrelas Michelin).

Benoît Sinthon (Funchal)

“É com grande honra e orgulho que anunciamos que pelo quinto ano consecutivo mantivemos as nossas duas estrelas Michelin e ganhamos uma estrela Michelin Verde que premeia a sustentabilidade na gastronomia”. Assim reage ao galardão, através do Instagram, a equipa do restaurante funchalense Il Gallo D’ Oro. Os mesmos acrescentam um “obrigado” a todos os clientes e ao “chef Benoît Sinthon e a toda a equipa que tornou isto possível”.

Vila Joya (duas estrelas Michelin). Albufeira

Dieter Koschina

Com um “OBRIGADA” escrito em maiúsculas no seu perfil no Instagram, a equipa do restaurante instalado no hotel Vila Joya, em Albufeira, agradece a renovação da estrela Michelin. Não é para menos, aquele estabelecimento ostenta o tão almejado galardão há 23 anos.

Belcanto (duas estrelas Michelin). Lisboa

José Avillez

Faz-se de economia nas palavras a reação do restaurante Belcanto à renovação das duas estrelas Michelin: “Parabéns à equipa do Belcanto, que volta a ter confirmada a segunda Estrela Michelin. Obrigado”, lemos no Instagram.

A Cozinha (uma estrela Michelin). Guimarães

António Loureiro

“É com grande orgulho e uma tremenda felicidade que anunciamos a renovação da Estrela Michelin atribuída pelo Guia Michelin”, refere o chef António Loureiro do restaurante A Cozinha, na sua página no Instagram. "Este é o reconhecimento do nosso trabalho, o trabalho de uma equipa apaixonada e dedicada. Estamos tremendamente felizes com a renovação da estrela. Agradeço a todos a dedicação, agradeço a confiança dos nossos clientes e amigos, agradeço aos nossos fornecedores e produtores. Tem sido uma viagem emocionante. Vamos continuar a surpreender com a nossa criatividade, vamos continuar comprometidos com a sustentabilidade, vamos continuar a valorizar as pessoas, os produtos. Mas hoje vamos celebrar. Aproveito o momento para felicitar os meus colegas que hoje também foram premiados”.

Mesa de Lemos (uma estrela Michelin). Viseu

Diogo Rocha

O restaurante Mesa de Lemos, na Quinta de Lemos, em Passos de Silgueiros (Viseu), renovou a Estrela Michelin conquistada em 2019. Diogo Rocha, chef no Mesa de Lemos, confidencia que “é com muita alegria que vejo mais um ano de trabalho ser valorizado pelo Guia Michelin, o que me dá, a mim e a toda a minha equipa, motivação para fazer mais e melhor. Sinto que estamos a consolidar o nosso trabalho ano após ano, reforçando a nossa linha de sempre de trabalhar os produtos de época, em estreita ligação com o que a natureza nos dá”, afirma Diogo Rocha. “Mantenho um agradecimento muito especial a Celso de Lemos, proprietário do Grupo Celso de Lemos, que teve na sua origem a Habidecor - juntando a Abyss, Quinta de Lemos e mais tarde o Mesa de Lemos -, homem de visão que acreditou em mim desde a primeira hora e que foi providencial neste objetivo de colocar Viseu no mapa gastronómico do país. Felicito também os outros chefs portugueses que foram distinguidos pelo Guia Michelin, assim como toda a seleção ibérica premiada”.

Chefe de cozinha Diogo Rocha. créditos: RAWSTUDIO

Largo do Paço (uma estrela Michelin). Amarante

Tiago Bonito

Pelas mãos do chef Tiago Bonito, o restaurante Largo do Paço, em Amarante, renovou a sua estrela Michelin que ostenta desde 2004 (com um ano de interregno). Para Tiago Bonito, “este foi mais um ano muito exigente e desafiante, e uma vez mais a resiliência e a vontade de fazer cada vez mais e melhor foram o motor para mais um ano de trabalho dedicado à cozinha, aos produtos, aos sabores, e à procura constante do equilíbrio perfeito entre tradição e inovação para oferecermos aos nossos clientes a melhor proposta, a melhor experiência gastronómica, o que só é possível com muita paixão pelo que se faz, mas Amarante é uma cidade romântica”.

Tiago Bonito. créditos: Luis Ferraz

Cura Lisboa. (uma estrela Michelin)

Pedro Pena Bastos

“Estamos super felizes em anunciar que o Cura Lisboa recebeu a primeira estrela Michelin. Do meu lado só posso agradecer a todos, que de uma maneira ou de outra contribuíram para o projeto. Continuaremos a ser inconformistas por natureza, elevando os standards e colaborando nesta fase de evolução da gastronomia portuguesa dentro do nosso país, bem como todo o seu potencial no mundo", declara o chef Pedro Pena Bastos na página no Instagram do restaurante.

Al Sud Palmares (uma estrela Michelin). Lagos

Louis Anjos

O Al Sud Palmares, o restaurante de fine dining do resort Palmares Ocean Living & Golf, conquistou a sua primeira estrela Michelin. Para o chef Louis Anjos “é um grande orgulho receber esta distinção, decorridos apenas seis meses desde a abertura do restaurante. A nossa equipa acreditou desde o primeiro momento que poderíamos marcar a diferença, trabalhando com grande afinco, sentido de responsabilidade para proporcionar uma experiência gastronómica memorável aos nossos clientes. Esta distinção é uma recompensa para toda a equipa, desde a cozinha, pastelaria, restaurante ou bar. Iremos trabalhar cada vez mais e melhor para que o Al Sud continue a proporcionar momentos inesquecíveis”.

créditos: Al Sud Palmares

Esporão (uma estrela Michelin). Reguengos de Monsaraz

Carlos Albuquerque Teixeira

Para a equipa do restaurante Esporão o ano de 2022 é de dupla celebração. Da gala Michelin, o chef Carlos Teixeira regressou com dois títulos para o estabelecimento onde dirige a cozinha. A página no Instagram do restaurante sublinha o facto: “parabéns ao chef Carlos Albuquerque e a toda a equipa. O restaurante da Herdade do Esporão acaba de ser distinguido com a sua primeira Estrela Michelin e uma Estrela Verde.

Este reconhecimento vem valorizar a excelência e a consistência desta grande equipa. Os últimos anos foram de muito trabalho, dedicação e resiliência. Estamos muito orgulhosos. Um brinde a todos. Parabéns a todos os vencedores”.

Vila Foz (uma estrela Michelin). Porto

Arnaldo Azevedo

Estreante nas estrelas Michelin, o restaurante portuense Vila Foz, reage com emoção no seu perfil no Instagram: “é com um enorme orgulho que anunciamos a atribuição da estrela Michelin ao nosso restaurante Vila Foz, pelo Guia Michelin. Um reconhecimento de um grande trabalho feito pela nossa equipa. Parabéns chef Arnaldo pela conquista”.

Antiqvvm (uma estrela Michelin). Porto

Vítor Matos

Fazendo justiça ao lema, uma imagem vale por mil palavras, a equipa do restaurante Antiqvvm, publicou uma fotografia no seu perfil de Instagram com uma simples alusão: “é tempo de Natal”. Não falta, em evidência, a placa que ostenta a estrela Michelin. De resto, porta aberta para o interior do estabelecimento.

Eleven (uma estrela Michelin). Lisboa

Joachim Koerper

É no Instagram que a equipa do restaurante Eleven, em Lisboa, manifesta a sua felicidade pela renovação da estrela Michelin: “estamos extremamente orgulhosos por anunciar que o Eleven renovou a estrela Michelin. Hoje, comemoramos este galardão com o nosso chef Joachim Koerper e com toda a equipa que trabalhou arduamente com rigor e excelência para este prémio.