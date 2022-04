Para antecipar as festividades da Páscoa, Torre de Palma apresenta a segunda edição do ciclo de jantares “Casa do Forno” ao juntar Chefs para cozinhar no tradicional forno a lenha de Torre de Palma.

No dia 14 de abril, Torre de Palma convida o chef Rodrigo Castelo do Restaurante Ó Balcão para um jantar confecionado a 4 mãos com o chef residente Miguel Laffan.

Esta experiência gastronómica traz de volta as tradições da cozinha comunitária da cooperativa de Palma, num jantar familiar, intimista e de conforto.

Chef Miguel Laffan - Palma restaurante- Torre da Palma Wine Hotel créditos: Jorge Simão

Jantar com vinhos Torre de Palma, 60€ por pessoa. Os lugares são limitados e sujeitos a reserva através de reservas@torredepalma.com ou 245 038 890.