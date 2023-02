É conhecido pelo seu espírito livre, insatisfeito e provocador, foi jurado do programa televisivo MasterChef Brasil e é a cara de vários restaurantes brasileiros. Henrique Fogaça escolheu o The Lodge Porto Hotel para apresentar o seu mais recente livro “O Mundo do Sal – história, cultura e receitas”, da Essential Ideia Editora, uma oportunidade para conhecer pessoalmente o cozinheiro internacional, entre autógrafos, selfies, boa disposição e, claro, a um passo do Douro.

Depois de folhear o novo livro e ganhar alguma inspiração gastronómica, os interessados podem reservar o seu lugar à mesa no restaurante Dona Maria. A razão? O chef brasileiro irá ainda tomar conta da cozinha do The Lodge Porto Hotel por uma noite num jantar a quatro mãos, pensado e desenhado juntamente com o chef da casa, João Vieira.

O receituário tradicional português vai juntar-se aos sabores e temperos tipicamente brasileiros num menu surpresa e especialmente preparado para a ocasião, harmonizado com alguns dos melhores vinhos nacionais da vasta garrafeira do hotel.

Até 6 de março, Henrique Fogaça irá ainda passar pelas cidades de Lisboa, Évora e pelo Algarve.

Os bilhetes para esta experiência incluem o jantar e a oferta do livro devidamente autografado pelo conhecido e carismático jurado do programa televisivo MasterChef Brasil, têm o valor de 125 euros e podem ser reservados no The Lodge Porto Hotel.

O The Lodge Porto Hotel localiza-se na Rua Serpa Pinto, n.º 60, em Vila Nova de Gaia. As reservas para o jantar podem fazer-se através do telefone 220 157 540 ou e-mail info@thelodgehotel.pt