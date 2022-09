Até 18 de setembro, o Mercantina Take the Box apresenta uma promoção dois por um. Esta ação está disponível, em exclusivo na aplicação Uber Eats. Durante toda a semana, o cheeseburger (13,9 euros) vai estar em promoção. Uma combinação que junta 150 g de carne 100% Black Angus e ingredientes gulosos como queijo cheddar, pickle de pepino, ketchup e mostarda, em pão brioche. Como um hambúrguer geralmente precisa de acompanhamento, estão incluídas as batatas fritas. O sabor deste cheeseburger vai ser a dobrar, mas o preço fica pela metade.

Os fãs de hambúrgueres encontram outras opções do Take the Box. Quem tem muito apetite, pode experimentar o Double Cheeseburger (14,5 euros), com 160 g de carne Black Angus, bacon, queijo cheddar, ovo estrelado, cebola caramelizada, alface e tomate. Já o smash double bacon burger (15,5 euros) junta aos dois hambúrgueres, ingredientes como bacon, queijo cheddar, maionese de bacon, tomate e alface.

Do cardápio fazem ainda parte o Parmesan Caesar Burger (15,5 euros), o Take The Box Burger (14,5 euros), o Truffle Burger Cheeseburger (14 euros) e Kids Burger (9,7 euros).

Recorde-se que a aplicação Uber Eats disponibiliza o Take The Box Burger (Alvalade e Bistro 37) e o Take The Box Asiático (Alvalade) que permite, com um só pedido e com uma só taxa de entrega, escolher os sabores mediterrânicos que já existiam na Mercantina (pizzas, pastas, risottos e hambúrgueres) assim como os produtos orientais (dumplings, baos, noodles, Pad Thai e pratos de caril.