No Veramente - Pizza & Vino estarão à prova três vinhos italianos, dois tintos e um branco, de regiões distintas, que serão acompanhados por petiscos de origem também transalpina, fazendo jus ao lema da pizzaria: “juntar à mesa as mais saborosas pizzas napolitanas, queijos e enchidos com os melhores vinhos”.

“Os portugueses estão cada vez mais apreciadores de vinho e gostam de conhecer e experimentar novas marcas, descobrir novos sabores. Com esta prova, vamos levá-los numa viagem vinícola por Itália: vamos começar por um vinho do sul, da região da Sicília, depois “andamos” um pouco e abriremos uma garrafa da zona de Puglia e terminaremos mais acima, com um néctar da Toscana”, explica o chef Igor Penna, do Veramente - Pizza & Vino.

créditos: restaurante Veramente - Pizza & Vino

Nero D’Avola é a escolha da região siciliana, um vinho tinto da costa sudeste, com uma coloração bem escura, encorpado e frutado, que combina, por exemplo, pizzas com enchidos. De Puglia, será dado a provar o Fiano, um branco seco, mas delicado e frutado, com notas de tangerina e toranja, que se apresenta habitualmente com uma tonalidade amarelo pálido. É um vinho fresco, com uma acidez vibrante e muito versátil, casando bem tanto com pizzas com derivados de carne, como com pizzas que levem peixes ou queijos.

A prova terminará com o Chianti Classico, um vinho que tem a peculiaridade de poder ser produzido com quatro tipos de uvas: a base é sempre de uva Sangiovese (70%), à qual se pode juntar a Canaiolo, tinta, e as brancas Trebbiano e Malvasia. É também um vinho seco, de cor vermelho rubi, que surpreende pelos aromas delicados de frutas vermelhas e especiarias, sendo ideal para acompanhar pizzas mais leves.

Veramente - Pizza & Vino Avenida D. Carlos I, nº 144, Lisboa Contactos: tel. 213 960 987

A prova tem o custo de 25 euros por pessoa e inclui um copo de cada um dos vinhos e os petiscos. À mesa chegarão algumas fatias de pizza e focaccias, mas também enchidos, como mortadela, prosciutto di Parma e salame Firenze, e queijos, incluindo provola fumada, grana padano e gorgonzola, todos produtos de excelência e DOP (de origem protegida).

A iniciativa arranca às 18h30 e vai até às 20h30, hora a partir da qual estará disponível o menu habitual. As reservas devem ser feitas por telefone, para o contacto 213 960 987.