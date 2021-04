O Flat

A partir de segunda-feira, 5 de abril e até ao final do mês, O Flat abre o seu terraço no 1.º andar do número 37 da Calçada Ribeiro Santos entre as 16h00 e as 22h30. Com vista para o Tejo, este espaço de 100 metros quadrados tem capacidade para 50 pessoas e promete ser um dos espaços mais cobiçados desta temporada.

O Flat abre em modo pop up em colaboração com seis restaurantes de Lisboa que não têm esplanada própria. Cada um destes restaurantes vai servir num dia da semana um pequeno menu com alguns dos seus pratos. O bar está à responsabilidade da casa e da lista de bebidas o destaque é para os cocktails a 5 euros (margaritas, mojitos e caipirinhas, entre outros), bem como os jarros de cocktails a 20 euros, para além de uma seleção de vinhos, cervejas e refrigerantes.

Segunda-feira - El Auténtico Criollo

Terça-feira - RUA Príncipe Real

Quarta-feira - Kendrick

Quinta-feira - Crave & Mexi Cali

Sexta-feira - Aura Dim Sum

Ao sábado o "Dear Breakfast" serve brunch a partir das 10h00 e até às 13h00.

Endereço: Calçada Ribeiro Santos 37, 1200-769 Lisboa

Telefone: (+351) 912773393

créditos: Créditos: Francisco de Almeida Dias

JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia

Ambas as esplanadas dos restaurantes JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia abrem já no dia 5 de abril.

Aqui pode desfrutar do requinte de dois dos melhores restaurantes de Lisboa em plena Avenida da Liberdade.

Como já habituou os lisboetas, a seleção de vinhos e cocktails não desilude. A cozinha internacional também não.

O JNcQUOI Avenida cria uma homenagem gastronómica aos melhores produtos e produtores, com um conceito local que transforma a gastronomia mundial numa experiência de sabor incrível.

O JNcQUOI Asia é um espaço que conta a história através da comida do Oriente e do seu povo aventureiro, curioso e tenaz, que estendeu a sua influência ao mundo, abrindo rotas de alimentos e especiarias para os quatro cantos do globo.

Sauvage

A partir de 5 de abril já pode almoçar na esplanada do restaurante Sauvage, entre as 12hoo e as 16hoo, e sentir o sabor da selva urbana de perto. No período do jantar, pode continuar a contar com o serviço de Take Away e entregas, isto porque o restaurante faz questão de continuar a garantir refeições no conforto de casa.

No Sauvage, um restaurante de comida internacinal exótico, sofisticado, original e onde os cinco sentidos são estimulados, a carta de vinhos traz propostas de pequenos produtores nacionais e o destaque vai também para a carta de cocktails, composta por 12 opções refrescantes que reinventam fórmulas clássicas e que materializam receitas originais pensadas pelos bartenders do espaço.

Endereço: Av. António Serpa 9, 1050-053 Lisboa

Telefone: (+351) 21 134 5998

Zero Zero, Príncipe Real e Parque das Nações

Aqui pode comer e não precisa de chorar por mais. A pizzaria que traz Itália a Lisboa reabre a sua esplanada do Príncipe Real, mas também do Parque das Nações, para poder voltar a mergulhar no coração da cozinha italiana.

Todos os produtos são de origem italiana, sobretudo da região de Véneto, a sua grande maioria de Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP).

Das pizzas mais clássicas às especiais, passando pelas pastas frescas e pelos cremosos risotti, a ementa é bastante variada e inclui também diversas opções vegetarianas. Todos os pratos estão escritos em italiano e proporcionam uma verdadeira viagem pelos sabores de Itália.

Endereço: (Príncipe Real) R. da Escola Politécnica 32, 1250-102 Lisboa / (Parque das Nações) Lote 2.11.01H, Alameda dos Oceanos, 1990-225 Lisboa

Telefone: (Príncipe Real) (+351) 21 342 0091 / (Parque das Nações) (+351) 21 895 7016

SEEN by Olivier

A esplanada do Seen by Olivier só reabre a 12 de abril. Aqui poderá encontrar a combinação de uma vista panorâmica, um ambiente cool, um menu eclético e uma carta de bar vasta.

Os cocktails assinados pelo Head Bartender do SEEN Lisboa, Lucas Jaques, são um atrativo para os apreciadores da arte da mixologia.

Endereço: Av. da Liberdade 185 9º piso, 1260-050 Lisboa

Telefone: (+351) 914 673 356

Lost In

O Lost In, em pleno Príncipe Real, vai funcionar entre as 12h30 e as 22h30, com uma carta cheia de novidades pronta a ser degustada.

Neste oásis no centro de Lisboa, pode encontrar paz e tranquilidade e ficar resguardado do movimento urbano, num ambiente descontraído onde relaxar é inevitável.

Com uma oferta de diversas iguarias, numa carta de fusão entre o Oriente e o Mediterrâneo, o Lost In é um sítio a descobrir e visitar pelos seus petiscos ou simplesmente pelo ambiente que oferece para beber um cocktail num verdadeiro paraíso colorido.

Endereço: R. Dom Pedro V Nº56-D, 1250-094 Lisboa

Telefone: (+351) 917 759 282

Sky Bar by Seen

Com 10 anos de histórias para contar, o rooftop bar favorito de Lisboa reabre a 12 de abril. O Sky Bar apresenta-se agora como uma natural extensão do Restaurante SEEN Lisboa, partilhando o conceito do espaço vizinho e o ambiente e atmosfera cosmopolita, animada, glamorosa e sofisticada.

A sua localização imbatível, no 9.º piso do Tivoli Avenida Liberdade, alia-se à nova e completa carta de comidas e bebidas onde poderão ser encontrados os Cocktails e Virgin Cocktails com assinatura de Lucas Jaques, Head Bartender do bar do SEEN, e opções de comidas que integram a afamada carta do SEEN by Olivier. Com o Castelo de São Jorge à esquerda, o Rio Tejo e a Serra da Arrábida como plano de fundo e a silhueta Lisboeta aos seus pés, o Sky Bar tem vistas de cortar a respiração. Conhecido como um lugar ideal para finais de tarde, pores-de-sol únicos e noites quentes, relaxe e divirta-se enquanto desfruta de bons momentos ao som do DJ residente.

Endereço: Av. da Liberdade 185, 1269-050 Lisboa

Telefone: (+351) 21 319 8642

Para todos os espaços, é aconselhado que faça a sua reserva antecipadamente.