“Arigato a Dois” é um combinado composto por uma entrada (cinco Gyosas ou seis Nigiris), 24 peças de salmão e uma garrafa de vinho branco.

Para prolongar a experiência em torno da cozinha nipónica, os interessados podem acrescentar ao pedido algumas das sugestões especiais do restaurante como os Gunkan Ikura (ovas de salmão) e o combinado “Hots Arigato”.

A fechar a refeição, para que não falte doçura, a sobremesa pode incluir o Brownie de chocolate e amêndoa, versão para dividir.

“Arigato a Dois” tem o preço de 40,00 euros. As encomendas através do site da marca contam com desconto.