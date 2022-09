Os participantes das “Chef’s Table” serão recebidos pelos chefs e sommeliers do Pine Cliffs Resort e haverá algumas edições especiais com Chefs VIP convidados, em datas ainda a anunciar.

Estes eventos mantêm-se apenas para adultos e abertos a hóspedes e clientes externos ao resort. À chegada, os participantes terão acesso a um welcome drink, servido na Praça dos Limoeiros do resort, seguindo-se um jantar com oito pratos, com um menu elaborado para dar a conhecer os produtos sazonais do Algarve e harmonizados com vinhos locais.

Durante o jantar, os chefs vão sentar-se à mesa com os participantes para que possam desfrutar da refeição juntos. A cozinha aberta do Mimo Algarve vai permitir observar os chefs preparar cada prato e aprender mais sobre as técnicas e ingredientes usados.

A “Chefs Table” decorre das 20h00 às 23h00 e é uma experiência com lotação limitada, e sujeita a reservas com antecipação. Os preços vão desde os 160 euros por pessoa.

Aberto durante todo o ano, o Mimo Algarve também oferece degustação de vinhos e tapas, um Espresso Bar onde é possível desfrutar de pastelaria artesanal e cafés de assinatura, e uma loja com produtos regionais, como chás, compotas, mel e a nova cerveja artesanal Falésia.

Estão também disponíveis workshops de cozinha e bebidas para permitir aos participantes de todas as idades descobrir as histórias dos pratos locais, aprender novas técnicas e saborear os sabores do Algarve.

As reservas podem ser feitas aqui.