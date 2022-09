A viagem gastronómica da Mercantina Alvalade entrou em novos territórios

A renovada viagem gastronómica no Mercantina Alvalade inicia-se com duas entradas: Vitela com molho cremoso de atum, texturas de alcaparras, pickles de cebola roxa e parmesão e Focaccia de presunto e tomate seco com creme de parmesão.

Os sabores do mediterrânico estão presentes na Pappardelle verde com ragu de vitela em molho cremoso de tomate e manjericão, no Ravioli caramelle colorida, ricotta e presunto com pesto da horta e tomate cherry e no Risotto verde de espargos e ervilhas, mousse de queijo de cabra e tomate seco.

Com a certificação da Associazione Verace Pizza Napoletana, as pizzas napolitanas também viram o seu cardápio reforçado. A Júlio César conta com burrata, ventricina, majericão e tomate ou a colorida Tuna com atum, cebola roxa e azeitona preta. Dentro das pizzas de autor, encontramos a El Greco com espinafres, pancetta, ricotta, cogumelos e bacon fatiado.

créditos: Mercantina Alvalade

O clássico Bife de novilho na frigideira, molho à portuguesa e ovo com batata frita revela-se uma maravilhosa e saborosa alternativa.

Para terminar de uma forma mais doce, as atenções viram-se para uma Panna cotta de coco e chocolate branco, gelado de lima-limão e lascas de coco. E como os doces não ocupam lugar, há ainda mais uma nova sobremesa: Bonet de chocolate e bolacha amaretti de Piemonte.

Apesar de terem entrado novidades no cardápio da Mercantina Alvalade, o espaço continua a servir os pratos mais solicitados pelos seus clientes habituais. Mantém-se na carta o Ravioli de vitela e cogumelos perfumado com creme de trufa e parmesão, assim como o Lombo de atum braseado, mix de legumes no forno, óleo de tomate seco e azeitona.

Mercantina Alvalade Praça de Alvalade 6B, Lisboa Contactos: tel. 217 960 313

Destaque ainda para a Pizza enrolada de mozzarella com tomate seco, pesto e azeitonas, a Pizza Margherita D.O.P ou a Pizza Diavola com tomate, mozzrella, ventricina, parmesão e manjericão. Também continua presente na Mercantina Alvalade, o clássico tiramissú e o muito elogiado crumble de maçã e canela com gelado de baunilha.