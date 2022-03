Nascido no Alentejo, Miguel Prates depressa percebeu que a cozinha era o seu mundo e quando se instalou na Tasquinha do Bento aliou num só espaço todo o seu percurso profissional que em anos idos o levaram de norte a sul de Portugal.

A Tasquinha é indissociável do caráter e experiência de Miguel. A norte as carnes, enchidos, vegetais e a cozinha tradicional, a sul a escolha do melhor peixe de mar e seus segredos. Aliados a uma grelha com alma, o resultado é uma carta com uma seleção de carnes nobres e peixes de mar sempre do dia em que os aromas e sabores mais tradicionais estão sempre presentes. Tudo sem esquecer uma garrafeira equilibrada.

créditos: Tasquinha do Bento

No que toca à mesa, os destaques vão para os Chocos do mar (15 euros), com batata cozida, legumes salteados, cebola, alho picado e salsa, Robalo de mar (preço sob consulta) com batata cozida e legumes salteados, Pregado do mar (preço sob consulta), para duas pessoas, com batata cozida e legumes salteados.

As carnes são nacionais e diretamente adquiridas aos produtores com os quais Miguel Prates trabalha há mais de 20 anos. Nesta vertente e novamente com a grelha como o elemento principal do prazer da mesa os destaques vão para as Bochechas de Porco Preto (12,5 euros) com batata frita e migas de tomate e chouriço, Lagartinhos de Porco Preto (12,5 euros), com batata frita e migas de tomate e chouriço, e para partilhar, o Entrecôte de 900 g (28 euros), com batata frita.

Tasquinha do Bento São Marcos, Sintra Horário: segunda a sábado, das 12h00 às 16h00 e das 19h45 às 00h00. Domingo, das 12h00 às 17h00 Contactos: tel. 214 260 078

Para os clientes que se mostram indecisos na escolha, há uma tábua personalizada, onde é possível provar um pouco de quase todas as carnes.