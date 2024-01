A chef Catarina Nascimento apresenta a 31 de janeiro no Zunzum a sua Laksãna (Lasanha de gambas, massa wonton, bechamel de cardamomo e sopa laksa), a Kata Sando, o prato que fez sucesso na última edição da iniciativa Chefs on Fire (Brioche caseiro, couve chinesa e kimchi, maionese de karashi e barriga de porco). A sobremesa fica por conta de um ​​Mellon collie and the infinite sadness (Fondant de abóbora e núcleo de doce de leite, creme brulée aromático e gelado de tandoori masala).

Da parte do Zunzum, regressa um grande favorito: a Carbonara de aipo e choco. Para acompanhar, o pairing estará a cargo de João Tique, produtor de vinhos artesanais inspirados pela riqueza histórica de Évora.

A chef Catarina Nascimento vem de Chaves, mas já passou pelo Porto (The Yeatman, 2 estrelas Michelin) e por Madrid (StreetXO e DiverXO, 3 estrelas Michelin), antes de se dedicar ao seu projeto, o 83 gastrobar, que junta a tradicional forma de bem receber transmontana, ingredientes locais e de temporada.

Esta é a segunda edição dos pop-ups no Zunzum — a primeira em novembro com o chef Francesco Ogliari (Tua Madre) — e a primeira das dez que se irão realizar ao longo de 2024, num evento que pretende celebrar os sabores e ingredientes portugueses, apresentados com diferentes técnicas e espelhando a assinatura de cada chef convidado. Os menus são compostos por pratos de assinatura do convidado e criações da chef Marlene Vieira em formato menu de degustação ou opção a la carte.

Reservas e mais informações através do telefone 915 507 870.