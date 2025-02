Em parceria com o restaurante O Gaveto, a Cantina de Ventozelo propõe um menu especial dedicado aos amantes de lampreia, iguaria icónica da gastronomia portuguesa. Com vista para as encostas do Douro, a celebração da época tradicional deste peixe fluvial acontecerá em Ventozelo exclusivamente nesta data, 25 de fevereiro, à hora de almoço.

O menu conta com a colaboração do chef José Guedes – responsável pela cozinha da Cantina - e terá um custo de 60€ por pessoa, com vinhos incluídos.

Aberto tanto a hóspedes quanto a passantes, o restaurante Cantina do Ventozelo ocupa precisamente o local onde antigamente eram servidas as refeições dos trabalhadores da quinta.

A reserva para o almoço de 25 de fevereiro pode fazer-se através do telefone 254 249 670 ou do e-mail hotel@quintadeventozelo.pt