As várias interpretações de James Bond no cinema são algumas das mais referenciadas e celebradas no estilo masculino - desde o estilo clássico britânico de Sean Connery, passando pelo toque italiano de Roger Moore na década de 1970, até ao estilo mais arrojado e contemporâneo de Daniel Craig.

No dia em que o tão aguardado 007: Sem Tempo Para Morrer chega às salas de cinema, revelamos as roupas e as colaborações que surgem nesta que é a última aparição de Daniel Craig como 007.

Segundo a sinopse oficial de 007: Sem Tempo Para Morrer, no início da história James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda.

Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, Safin (Rami Malek), armado com uma nova tecnologia perigosa.

O elenco inclui ainda Ana De Armas, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear.

007: Sem Tempo para Morrer é o quinto filme de Daniel Craig como agente secreto e a sua anunciada despedida da série, após Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015).