Michael Kors cria uma coleção cápsula para o novo filme de 007

Michael Kors acaba de lançar Mck x 007, uma coleção cápsula composta por três peças de edição limitada. Os fãs do designer norte-americano e do agente 007 poderão ver a coleção nos grandes ecrãs a partir de 30 de setembro, data de estreia de Sem Tempo Para Morrer. A bolsa Bancroft é usada por Moneypenny , interpretada pela atriz britânica Naomie Harris, indicada aos prémios Bafta e Oscar. As outras duas peças são Bond Carryall e Bond Duffel.

"Glamour, requinte e energia: são as palavras que vêm à mente quando se pensa no mundo de James Bond", afirmou Michael Kors. “A franquia tem o mesmo ADN da nossa marca. Esta colaboração foi verdadeiramente a união da moda e do cinema".

Para comemorar o lançamento do 25º filme de Bond, a casa nova-iorquina divulgou uma campanha publicitária filmada em Milão e realizada por Brando De Sica. O vídeo de dois minutos caracteriza-se pelo espírito aventureiro com suspense e intriga, envolvendo uma corrida de mota e a entrega de uma encomenda misteriosa. O vídeo culmina com a revelação da nova bolsa Bond Bancroft, criada exclusivamente para o filme, destacando-se as linhas requintadas da peça e o interior espaçoso. Uma placa Mkc x 007 no forro interno enfatiza a colaboração.

Todas as três peças da coleção cápsula estão disponíveis em algumas lojas Michael Kors, em MichaelKors.com e na loja online oficial da franquia, 007Store.com. Os preços vão desde os 1.300 até aos 2 mil euros.