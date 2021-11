Um clássico intemporal, o presente de Natal perfeito, a peça de roupa que veio para ficar.

Simples e minimalista como a wetheknot já nos habituou, mas com um quê de inesperado que reflete o ADN Be We. Uma sweatshirt fabricada em algodão orgânico e pensada para durar.

Uma parceria que visa incentivar o consumidor a comprar português e a pensar no impacto das suas escolhas. Uma parceria que explora alternativas conscientes dentro da indústria. Uma parceria que celebra os artesãos especializados e o Made in Portugal.

A Be We quer que este seja o primeiro passo numa jornada de apoio ao que melhor se faz no nosso país, associando-se às marcas que fazem parte do seu portfólio para oferecer produtos exclusivos em quantidades muito limitadas e que respeitem o ethos que a marca tem vindo a defender desde a sua abertura ao público.

créditos: Be We x wetheknot

Esta parceria é limitada e terá o PVP de 80€. Disponível em loja e online, no site da Be We.