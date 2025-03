Lembra-se da mala Le Pliage Filet lançada pela Longchamp em 2021 e que, daí em diante, se tornou num objeto de desejo entre as amantes de moda? A marca francesa acaba de revelar um novo modelo que vai chegar às lojas este verão.

O verde khaki foi a cor escolhida para esta mala criada pela maison francesa que consegue juntar o icónico modelo Le Pliage, originalmente fabricado em nylon, com os famosos sacos de rede em algodão usados para transportar frutas e legumes.

Mas a edição deste ano tem um significado especial uma vez que foi criada em colaboração com a Anaka, uma ONG com sede em Madagáscar que tem como missão a defesa da emancipação da mulher madagascarense através da criação de oportunidades de trabalho que contribuam para a sua autonomia e independência financeiras.

“Estamos muito satisfeitos por fazer parceria mais uma vez com estas maravilhosas artesãs, cujo talento e savoir-faire são únicos. O seu trabalho manual é notório de uma criatividade que traz um significado mais profundo ao que fazemos”, refere Sophie Delafontaine, Diretora Criativa da Longchamp, em comunicado sobre este projeto da fundação Longchamp Family que pretende ser uma celebração do artesanato tradicional e do talento feminino.

Disponível apenas no tamanho L, este novo modelo primavera/verão 2025 destaca-se por incorporar centenas de pequenos apliques em ráfia natural de cor verde que foram cosidos à mão por um grupo de artesãs. Este pequeno detalhe, que convive com as pegas em pele, consegue adicionar um toque divertido e mais textura à Le Pliage Filet que, devido ao efeito visual volumoso criado pela ráfia, vai fazer com que não passe percebido onde quer que vá.

A par da mala, a Longchamp apostou no lançamento de um acessório feminino que tem conquistado os fashion lovers: o bucket hat. Para a primavera/verão 2025, a Anaka foi desafiada a criar uma edição deste famoso chápeu de pescador feito 100% ráfia natural e de forma manual.

A Le Pliage Filet (PVP: 250€) e o Bucket Hat (PVP: 90€) da Longchamp já estão à venda.